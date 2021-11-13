雞排妹鄭家純怒告網紅陳沂敗訴　被宿敵踢爆另一名字：鄭采勻

台灣網紅陳沂與鄭家純雙姝互告，而據「三立新聞網」報導，鄭家純提告陳沂違反個資法一案結果12號出爐，陳沂獲不起訴，鄭家純表示會尊重判決結果，但對於不夠完善之處仍會由當地律師繼續追訴。



陳沂12號則在結果出爐後於社交平台寫下5點回嗆鄭家純，包括提及「仙人跳律師」（編按：仙人跳意即桃色敲詐）、改名，還說鄭家純：「要讀書！要讀書！要讀書！」，且她同樣有對鄭家純提告侵害個資，喊話鄭家純：「案子還在偵查中，被告屢傳不到是會變成通緝犯的喔～」。

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陳沂臉書全文：

戰無不勝，攻無不克，不仁者無敵 ，哼哼哈兮 😎

這個故事告訴我們：

1、雞排妹不離不棄委任她的御用仙人跳律師，王啟任。

2、雞排妹可能是官司纏身，突然從鄭家純改名叫鄭采勻，😂

3、雞排妹的電話從頭到尾都是她自己高調公佈的，而且還得意洋洋的說她有兩支電話對她根本沒有損害，還叫網友用她的電話去誠品消費幫她集點。

4、要讀書！要讀書！要讀書！

5、請不要再逃避，我告妳的侵害個資的案子還在偵查中，被告屢傳不到是會變成通緝犯的喔～🌻



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