雞排妹鄭家純拍情趣用品雙11廣告　全身肉色「化身通道」想像無限

藝人「雞排妹」鄭家純擁有亮眼外型與魔鬼身材，近年除了主持《深夜保健室》網路節目外，也積極開拓副業，個性直率、話題尺度大的她近日也跟上雙11風潮，不過當她為活動主視覺提出大膽想法時，員工卻當傻嚇壞了，直呼「我聽到了什麼？」



鄭家純昨（9）日晚間在臉書專頁分享，10月初情趣品牌在開會時，討論到雙11購物節的行銷主視覺該如何拍攝，她立刻淡定回覆「做170公分高的壓克力杯殼，拍我穿膚色bikini站在裡面，我就是一條飛機杯通道」，員工聽到她想將自己與飛機杯融合後，當場傻眼直呼「我聽到了什麼？」

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沒想到，團隊真的將這個大膽想法呈現出來，畫面中可見，原本的數字「1111」化身為4個透明飛機杯，而鄭家純本人就站在裡頭，身穿4套不同的全身肉色性感服裝，擺出撩人姿勢，大方秀出北半球。另外一張宣傳照中，她還穿起肉色連身衣，貼身剪裁展現出傲人身材曲線，逗趣姿勢多了一絲喜感，養眼畫面引發粉絲遐想。

照片曝光後，吸引大批鄉民按讚關注，紛紛留言喊道「恥度好強勁」、「我看了什麼」、「這主意真的很不錯」、「每張照片都要看很久，才能把字看完」、「想像力是妳的超能力」、「員工覺得心累」、「這算行為藝術還是裝置藝術」。

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