斛珠夫人｜陳偉霆：沒人知道我有多珍愛你！盤點斛珠夫人10大看點

【斛珠夫人／陳偉霆／楊冪／徐開騁】十一月陸劇來勢洶洶，繼戲曲二次元《夢見獅子》、霸總甜寵《夜色暗湧時》、家族宅鬥《當家主母》和科幻懸疑《致命願望》、民國愛情《一見傾心》之後，又有一部陸劇定檔，楊冪、陳偉霆和徐開騁領銜主演的《斛珠夫人》，是一部架空古裝劇，11月10日開播，總共48集，小編特別整理「《斛珠夫人》10大看點」！



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一、劇情介紹

《斛珠夫人》改編自蕭如瑟的同名小說，是九州系列首部描寫鮫族的長篇作品，以大徵王朝為時間背景，劇情描述九州大陸上的大徵王朝朝堂和後宮當中，皇帝「帝旭」、權臣「方諸」和奇女子「海市」三人面對紛繁複雜的權利鬥爭，堅定守護和平的故事，一部關於帝國興衰和傾城紅顏的絕世傳奇，方諸和海市歷經波折究竟是否能收穫專屬於他們的愛情呢？

二、楊冪

楊冪飾演海市，幼時遇到鮫人，長大被宦官方諸收回徒弟，女扮男裝奉命成為帝旭的護衛，但意外被人發現其女子身份，方諸為了保護她託付帝旭照顧，最終成為別號「斛珠夫人」的妃子，雖然方諸極盡全力保護她，一心只想要她繼續活下去，但卻讓海市在過程中遍體凌傷，即使方諸毅然決然放手，在宮中的海市依然深愛著他，海市一路從護衛、淳容妃到當上桓懿太后，楊冪出演古裝，完全就是品質保證，冪姐出手，每部都是熱播！

三、陳偉霆

陳偉霆飾演方諸，曾經年輕的六翼將和清海公世子，現在卻隱身於皇帝身側，操控著黑衣羽林軍，作為海市的師父，日久生情愛上她，但因為對帝旭的忠心讓他無法真正的做自己，他親手推開海市，只想讓她存活下來，海市永遠不知道方諸是如何珍愛她，他願意將自己躺平成路，送給她一個太平盛世，即使海市成為帝旭的妃子，心中唯一的摯愛依然是她，比起《老九門》和《醉玲瓏》較外放的人設，陳偉霆將展現隱忍的演技！

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四、徐開騁

徐開騁飾演帝旭，大徵王朝皇帝，本名褚仲旭，外表看似氣度非凡，實際上內藏心機，曾經的內亂奪手他一生中最愛的女人紫簪和腹中之子，自此之後他從溫和的少年，變成暴虐的昏君，所謂的百姓和國家不過就是他解脫的工具，不管是被人痛恨或被親人背叛，對他來說再也不重要，直到遇到女扮男裝的海市，暗生情素將她納入後宮，冊封為淳容妃，別號斛珠夫人，以《奈何BOSS要娶我》爆紅的徐開騁，再次以古裝登場，帥度不減！

五、方諸＆帝旭

方諸為何如此效忠帝旭，主要的原因是當年儀王之亂，方諸被滅門之恨蓋住雙眼，沒有提前發兵合圍，導致紫簪和帝旭之子身死，方諸一直有愧於帝旭，他能幫皇帝坐擁四海，但卻無法還給他心愛的女人，再加上方家歷代都是帝王褚氏的「柏奚」，柏奚是用來幫主人抵擋災厄和病痛的替身，只要帝旭受傷，方諸也會跟著連累，在第一集皇帝中箭，方諸受傷的場景，帝旭一句「我知道你愛乾淨，這箭我就不拔了，免得濺你一身血」帶出兩人的血肉共生！

六、方諸＆海市

方諸和海市是養父和養女，亦是師生關係，海市年幼時為進貢鮫珠給陛下，和父親冒死潛入鮫鯊海域，帶著鮫珠返回時遇官宦屠村，被方諸給救下，方諸問海市：「如果跟著我，選擇做個女孩的話，除了安逸，什麼都沒有，選擇做個男孩的話，除了安逸，什麼都有」，海市自此以男子身份成為方諸的第二義子，靠著師傅的教導和自己的努力成為文武雙全的小公子，長大後兩人對彼此逐漸上心，卻礙於各種理由無法沈溺於情愛之中！

七、配角群

除了三位主演之外，還有許多熟面孔，像是《如懿傳》陳小紜飾演和帝旭有感情戲的「緹蘭/紫簪」、《我好喜歡你》王森飾演方諸的護衛兼海市的師兄「方卓英」、《三生三世枕上書》袁雨萱飾演和方卓英互相愛慕的「柘榴」、《錦衣之下》葉青飾演大徵王朝長公主兼帝旭的姊姊「褚琳琅」等，另外，《民國奇探》曾泳醍、《秦時麗人明月心》李泰、《花好月又圓》黃俊捷、《有翡》董璇也都會出演！

八、一路虐到底

「求不得，放不下，萬千命運繫於一身，私心所求不過一人，若無果，亦無悔」、「相識恨晚，相伴太短，藏一段情，守一顆心，抵不過人事易分，兩情難卻」，方諸和海市愛而不得，楊冪說《斛珠夫人》從頭到尾都很虐，不過如果堅持到最後的話還是會有一點糖分，克制隱忍的愛情實在是太難受，看來妞妞們點開要有心理準備，也要記得備好衛生紙啦！

九、劇情神還原

從目前釋出的預告可以發現許多小說神還原劇情，最經典的莫過於「婚宴」，帝旭把海市帶回宮的當晚，方諸一個人獨自坐在房中，從黃昏到半夜，桌前擺放著吩咐廚房張羅的婚宴，一旁還有即將燃盡的金燭，一個人靜靜地等待，但他知道海市永遠不會回來，因為是他親手推開她，方諸心中只有一句話「恨我也罷，只要你活著，哪怕生不如死」，實在是太揪心了！

十、原聲帶

這次原聲帶的陣容一次排開超豪華，主題曲〈一生一次心一動〉、片頭曲〈鐫刻〉和片尾曲〈以無旁騖之吻〉分別找來「張靚穎」、「張碧晨」和「周深」獻唱，由知名音樂製作人譚旋作曲，《杉杉來了》、《何以笙簫默》、《楚喬傳》、《醉玲瓏》和《老男孩》等都出自他手，「所有這些，都是師徒情份」、「我怎麼不喜歡你，沒人知道，我有多珍愛你」劇情搭配上周深的歌聲又甜又虐！

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