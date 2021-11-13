狼人殺男神黃偉晉直播叫賣業績好　與邱鋒澤打情罵俏：我是你老婆

「五堅情」成員黃偉晉即將在12月發行首張個人專輯《CreaLife》，昨趁雙11光棍節預購首日，在個人IG展開「厭世叫賣」直播。



化身「丟丟哥」扯破喉嚨直喊：「樓上揪樓下！阿母揪阿爸！今天要賣什麼？賣海產、賣牛肉，我是黃偉晉，黃偉晉是我，大家晚上好，今天不賣牛肉、不賣海產，今天賣什麼？專輯！」親自叫賣限量300張親筆簽名的預購專輯，不僅叫到燒聲，連愛的小手也打斷，業績翻紅、全數賣光。

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直播才開不到2分鐘，限量300份親筆簽名的預購專輯就被搶光，黃偉晉緊急加碼200張，又是不到3分鐘售罄，他開心到作勢下跪謝客，「500完售啦，那A安捏（意指怎麼會這樣），真的很開心，隔了一年多發行完整個人專輯，這次真的跟眾多優秀的音樂人合作，也唱自己更想嘗試的風格，對我來說是新鮮感也很滿足，絕對是值得期待的作品」。昨晚包括何紫妍（荳荳）、婁峻碩、焦凡凡也都上線留言互動，邱鋒澤看了直播，還爆笑提問：「這位大嬸是誰？」讓黃偉晉馬上開玩笑說：「我不是大嬸，我是你老婆啦！」

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