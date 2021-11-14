薔薔林嘉凌自揭恐怖性經驗「私處狂流血」一個原因最憎韓國男

薔薔林嘉凌日前上納豆和邦妮主持的台灣節目《我這麼可愛》分享「異國戀」經驗。她自豪「整個地球上的男人都是我的工具人」，把曾交往過的國家貼上一堆貼紙，還直說不夠貼。薔薔補充，現在貼的都是比較有印象的，若真的要算的話，還有很多國家不在地圖上面，



當被問起「打死不想再交往哪一國男友」時，薔薔砲火全開對準韓國男性，氣呼呼說道：「每次oppa oppa叫，聽了就想吐！」納豆問起他們到底問題出在哪裡時，薔薔毫不客氣指出他們「那個部位」非常小。

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她有次與韓國男生發生親密行為，但完全感受不到對方那話兒的存在。而且她正巧經期來潮，對方卻以為是自己那部位太大，才把薔薔弄到破皮流血，讓薔薔認為韓國人太自以為是，令人反感。

薔薔提到，自己愛用交友軟體來認識外國男生，還在軟體上找到有攝影專長的英國人，不但帶來一整箱的專業攝影器材幫她拍照，還請她吃飯，薔薔覺得自己雖然是亞洲人，但就是想要他們請她吃東西。

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薔薔：「我很明顯地告訴他，這就是我的文化，你改不了的！」但沒想到住對方家時，對方竟然叫她把家中冰箱補滿當住宿費，讓她覺得實在是小氣的要命，就馬上離開。

她也曾經也遇過有趣的荷蘭人，為了她什麼都願意做，薔薔看到路邊有施工用的三角錐，就隨口叫他偷回來，沒想到對方真的把三角錐給抱回家，讓薔薔覺得這個人很有意思。後來薔薔要離開荷蘭時，對方還很難分難捨，哭得要死，直接拿出鑰匙給薔薔說：「妳隨時隨地都可以回來，這就是妳的家。」讓薔薔覺得這個荷蘭人非常浪漫。

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