謝嘉怡曾被封「身形最胖港姐」　拒絕身材焦慮：微胖也可以做港姐

上屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）樣貌甜美，性格率真，自當選以來一直深受網民喜愛。而私底下Lisa亦經常素顏出鏡，大方展現最真實的一面，不過一向走健康路線的她，早在參選港姐時已經被指身形不夠纖瘦，甚至被封為「身形最胖的港姐」，但日前Lisa就拍片大談身材焦慮，她直言雖然自己未算完美，但她對自己現時的狀態十分滿意，呼籲大家要互相鼓勵同支持，拒絕身材焦慮！



謝嘉怡（Lisa）早在參選港姐時已經被指身形不夠纖瘦，甚至被封為「身形最胖的港姐」。（視覺中國）

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Lisa回港一年以來，除了下了不少苦功練習廣東話之外，亦要面對上鏡身形不夠纖瘦的難關，她透露自己的BMI指數（身高體重質量指數）屬於標準，算是非常健康的水平，但在鏡頭下看起來就很胖，不過現實中其實並不胖，但Lisa就認為無須因此而感到焦慮：「我不是來取悅所有人的，只要我自己開心就行了，我對自己的形象滿意，我有信心，這才是最重要的。」

做自己！（影片截圖）

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Lisa直言自己同樣鍾意食薯片、朱古力，但她亦會食好多生果同蔬菜，保持均衡的飲食方式。她認為每個人都不應該批評別人身形肥胖：「我想傳達一個信息就是要互相支持、互相理解，不要把自己的思維方式強加在別人身上，不要把自己投射在他人身上，微胖也可以做香港小姐，因為美的定義不止一種。」其實Lisa早前曾拍片分享了4個保持開心的秘訣，直認自己不夠高又不夠瘦，形象不符合傳統港姐的標準，但她就懶理一切抨擊，認為做人最重要是有自信和快樂！

點撃睇Lisa四個保持開心的秘訣：