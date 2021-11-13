溫兆倫大呻人氣不再做明星慘過坐監　直播賣女性用品場面尷尬

現年56歲的溫兆倫早在十幾年前就北上發展，為了保持人氣，他經常在抖音分享短片，雖然內容騎呢又無厘頭，但他的表現就十分投入，他更不時開Live同網民互動。日前溫兆倫在家中開Live，一身居家Look的他不時對着鏡頭指手畫脚，期間情緒激動又面紅紅，引來網民猜測他像是飲醉酒，勸他不要再多講，但他不但沒有聽大家的勸阻，更突然自爆慘況：「我們做明星的表面看起來光鮮亮麗，其實比坐牢還慘。我不像別的明星，有人幫忙錄視頻，所以人氣高，我的直播間怎麼只有兩千人都不到，明明我剛開直播的時候有三萬人。」



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溫兆倫突然大吐苦水，他的太太趙庭見狀即刻捂住他的嘴，制止他繼續講落去，更提醒他是時候結束直播。曾參演《義不容情》、《我本善良》、《今生無悔》等經典劇集的溫兆倫，憑着靚仔外形及出色演技大獲好評，更獲封「師奶殺手」，不過因為在感情方面醜聞不斷，被指是世紀賤男，敗走香港的他轉戰內地發展，成為較早一批北上發展的香港藝人，有多部經典劇帶挈，加上他發表的愛國言論，令他機會不斷，近年更多次參與公益活動，成功洗底。

溫兆倫曾塑造過不少經典角色。（影片截圖）

溫兆倫在2013年與比自己細20年的內地女星趙庭結婚，婚後育有一女。（微博@溫兆倫）

除了演藝工作之外，溫兆倫更大搞房地產及美容美髮生意，瓣數多多令身家暴漲，現時身家已經過億，在北京、南京等多地都有物業，他更不時在社交平台大曬自己的名車，包括林寶堅尼、平治等。雖然看起來非常風光，但據知溫兆倫如今接到的演藝工作並不多，所以直播帶貨成為了他的賺錢之道。不過作為一位男星，溫兆倫早前在直播間賣起了衛生巾、安全褲等女性用品，而且線上觀看直播的人數並不多，只有一千人左右，不少人指一位五、六十歲的男藝人售賣女性用品感覺奇怪，場面十分尷尬，不過亦有人認為他放下尊嚴，做好自己的工作，值得讚賞！

溫兆倫多年來大搞房地產及美容美髮生意，為他帶來豐厚收入，現時身家已經過億，在北京、南京等多地都有物業，他更不時在社交平台大曬自己的名車。（影片截圖）

溫兆倫早前在直播間賣起了衛生巾、安全褲等女性用品。（影片截圖）