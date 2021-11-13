鄭中基不滿被要求改《無賴》歌詞　拒上TVB：由嗰時開始我就唔妥

鄭中基（Ronald）當年憑一首《無賴》唱到街知巷聞，不但勇奪多個樂壇獎項，更擊敗陳奕迅的《夕陽無限好》奪得《2005年十大勁歌金曲頒獎典禮》金曲金獎！不過近日Ronald拍片回顧過往的經典MV時，就大爆當年被TVB要求改《無賴》的歌詞，令他耿耿於懷，甚至拒絕再亮相TVB！



鄭中基大爆多年來拒絕再亮相TVB的原因。（YouTube影片截圖）

Ronald在片中講到TVB節目《勁歌金曲》當時規定要求有自己版本的MV：「多數我唔記得嗰啲都係以前《勁歌》拍㗎，TVB要自己Version，所以我哋通常統一咗佢，無謂拍多個MV！」但他就大爆原來《無賴》被要求改歌詞：「《無賴》有句歌詞一定要我改咗先可以參加《勁歌金曲》，句歌詞本來係『曾話過要戒煙』，唔知點解唔畀我講戒煙，為咗咁我就特登要入過錄音室錄過『曾話過要儲錢，但講了就算』，跟住先至可以拍個MV！」

《無賴》原裝版本歌詞是「曾話過要戒煙但講了就算」。 （YouTube影片截圖）

被要求改歌詞後就變成「要儲錢但講了就算」。（YouTube影片截圖）

對於自己的作品被要求改歌詞，只是為了上TVB節目，Ronald相隔十幾年後再提起此事都仍大感不忿：「就喺呢個時候我開始嬲TVB，我嬲TVB之餘，我嬲埋我公司，點樣可以一個Artist嘅歌，為咗一個電視台你走去改兩隻歌詞，淨係for佢，嗰陣時錄咗就算係因為公司問題啦，就由嗰時開始我就唔妥TVB，到而家咁多年嚟你哋未見過我喺TVB出現過！等如你話Michael Jackson嚟香港，我唔鍾意你隻歌叫《Billie jean》喎，淨係可以叫《攞嚟賤》，咁人哋會唔會睬你先？啱唔啱先？」

至今耿耿於懷！（YouTube影片截圖）

雖然Ronald愈講愈嬲，但其實當年TVB版MV的部分歌詞作改動後，點擊率都好高，而亦有網民表示當時因電視台受規管，所以不能出現「煙」及「酒」的字眼。Ronald在2000年因在飛機上醉酒鬧事而令他的事業走下坡，他更多次因情緒暴躁事件而形象插水，後來他轉型成為喜劇演員，事業逐漸有起色，直至2005年憑一首《無賴》翻身，翌年再與梁漢文、方力申一起主持TVB綜藝節目《美女廚房》，收視高企，風頭一時無兩！而近年雖然Ronald未有再亮相TVB，但就有上ViuTV《Chill Club》宣傳新歌，亦有拍攝ViuTV劇集《暖男爸爸》，依然大受歡迎！

Ronald當年與梁漢文、方力申一起主持的TVB綜藝節目《美女廚房》大受歡迎。（視覺中國）

Ronald上ViuTV《Chill Club》宣傳新歌。（視覺中國）