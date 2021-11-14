Joey Tang演唱會跌倒手指受傷　傷勢現無大礙︰去緊睇物理治療

夏韶聲（Danny Summer）及Joey Tang（鄧建明）昨晚（13日）在九展Star Hall舉行頭場《ARRIVAL ∞ DEPARTURE 夏韶聲 X JOEY TANG LIVE 2021》演唱會，然而途中Joey Tang在落台時突然失足，其後要由工作人員攙扶到後台敷冰，隨後左手食指更貼上膠布，繼續上台表演。
夏韶聲演唱會｜Joey Tang落台跌傷照頂硬上：睇緊自己隻手有冇斷
夏韶聲演唱會｜Joey Tang先休息再諗檢查傷勢：瞓唔好會影響演出
不少樂迷都相當關心Joey Tang的傷勢，亦很擔心他今晚的show能否如期上台表演，他向傳媒透露現時傷勢已比昨晚好很多：「好多謝大家嘅關心，我尋晚都不斷敷冰，敷咗三四次，又休息得好咗，好彩冇繼續腫繼續惡化，而家手指都可以屈曲。我而家去緊睇物理治療，佢（物理治療師）會用鐳射幫我治療，同埋黐啲膠紙幫我發力好啲，今晚（演出）應該冇事㗎喇！」
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