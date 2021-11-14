余詠珊形容回巢TVB係「跌落一個大窿」　捱5年未走只為培養新人

余詠珊承認自己做得唔夠好。（陳順禎攝）

余詠珊接受其他傳媒受訪形容回巢TVB是「跌落一個大窿」。余詠珊自1980年代就已加入無綫電視（TVB），與林超榮、王晶等是同期的綜藝節目編劇、策劃，後於90年代過檔亞視，製作了《今日睇真D》等高討論度節目，之後亦再次跳槽到香港有線電視，後來2004年才回歸TVB創辦全天24小時播出的華語娛樂新聞頻道，及後08年又再次過檔壹傳媒集團，直至2011年12月又回到TVB接任何麗全離任後一直空缺的綜藝科總監一職。在她擔任綜藝科總監時也有不少精彩製作，其中最具代表性莫過於是Big Big Channel、Big Big Shop以及早前大熱的《聲夢傳奇》，不過前者屬「雷聲大雨點小」項目，後者則因為節目播出前離職，計劃則交由當時新上任曾志偉處理。

陳旭亮、余詠珊、杜之克及樂易玲。（陳順禎攝）

近日她接受傳媒訪問時，就形容這十年光陰是「自己是跌落一個大窿」。她表示回歸TVB之初起，就已有人形容她是TVB的「新山頭」，不過她就解釋自己只是想好好工作，並沒有一絲「霸山頭」的念頭。別人看她就如同一個「新山頭」，變成各有各做而不是團體合作，讓她感覺「好辛苦」。她也自言，幸得李寶安、陳國強兩位老闆的信任和支持，才能夠堅持下去。她也說，本來捱5年就想離開，而留下來亦只是希望培養新人。

MIRROR憑《全民造星》成功成為了亞洲男子天團。（陳順禎攝）

2018年ViuTV推出《全民造星》後，在香港引起一陣「轉台睇電視」熱潮，後來更成為建立起自家明星品牌，創作出了MIRROR這隊男團。訪問中亦提到，當時她低估了《全民造星》和MIRROR的影響力，並視之為「人生污點」，氣憤當時的自己反應太遲，沒有將《全民造星》放在眼內。她表示，當初製作《聲夢傳奇》的原稿是帶參賽者到韓國受訓、去澳洲和加拿大體驗生活或是去台灣西門町與當地歌手鬥唱等，內容比現時大家睇到的更為豐富，可惜疫情影響之下拍攝日期也拖延了不少，最終成品也與預期的相差甚遠。