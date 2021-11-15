全民造星IV丨余潔滢機笑心跣出局？「大災難」黎美萱差一步入TVB

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》上周五（12日）播出一集，有一組瘋狂對決，由兩位好朋友余潔滢（Zoe）、黎美萱（Michelle）比賽，結果率先表演的Michelle並不討好，無論導師及評判都睇得一頭霧水，花姐直指表演是「大災難」，Michelle解釋想演出到極致瘋狂。身為對手兼好友的Zoe，向鏡頭解釋：「佢原本編排唔係咁，但我哋覺得佢做返自己舒服啲。」最後Zoe得到兩盞紅燈晉級。

Zoe在節目後感謝Michelle一齊創造回憶。（IG@zoe_yuying）

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事後有網民就指Zoe「識玩」，有做藝人「潛質」，一邊聲稱是朋友一邊利用朋友弱點令她出局，得知結果後露出勝利的微笑，被網民質疑充滿機心。節目過後Zoe貼出與Michelle合照留言：「我有個好朋友，同我一齊創造咗個美好嘅回憶，一齊報名，一齊排舞，一齊排表演，點估到連出場都會一齊，正所謂要驚就兩份驚。」Michelle回覆：「love you，能一起走過，多好。」證明關係不變。

原來跌入復活區的Michelle早就入行，曾在ViuTV節目《教束》中演菁英學生徐家琪，是菁英學生會「Oasis」成員之一，與劉俊謙領導的平凡學生內閣「不老騎士」打對台。Michelle前年讀完浸大電影學院課程，主修表演技巧，是廖啟智的學生，中四時已為港台做過Freelance演員。

四年前Michelle曾追夢報名參加《2017香港小姐競選》，更晉級至複選，不過當年最終入圍佳麗只得12位，是近年最少佳麗入圍決賽的一屆，令她錯過加入無綫的機會。

四年前參加港姐，在複選後無法晉級最後12強。（資料圖片）

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