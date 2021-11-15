菅田將暉小松菜奈結婚！同居近半年「視線不想離開小松」聲明冧爆

【菅田將暉小松菜奈結婚】日本演藝圈又多了一對佳人了！菅田將暉今天與小松菜奈發表結婚喜訊，兩人決定終結單身共度一生。他們分別在2016開始合演多部電影，奠定穩固的感情基礎，悄悄於2019年演完《情系一線》開始發展戀情。



28歲的菅田將暉和習慣晚婚的男星不同，對25歲的小松菜奈一見鍾情，一心想趕快定下來。他們從交往初期就決定以結婚為目標，今年6月開始同居。小松菜奈先前曾和GD傳出緋聞，在海外市場異性緣極佳。菅田將暉曾被爆出「視線不想離開小松」，濃烈的感情讓小松菜奈願意早早點頭嫁。

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菅田將暉和小松菜奈都是極具個人特色的實力派藝人，兩人不避諱同台，先前還一起接下日系服裝品牌代言。為了給小松菜奈安穩的生活，菅田將暉帶著小松於7月搬進東京都內高級住宅區的公寓，有粉絲直擊他們同進同出的身影，並未刻意避開路人。

周邊的友人都知道他們感情穩定，早就有感他們會成為夫妻。他們在聯合聲明中寫道，雖然彼此還不夠成熟，「但我們很感謝這樣的相遇，今後也會充實地享受生活，共築幸福家庭。」熱愛演戲的他們婚後會繼續活躍在演藝圈，除了定情作品《情系一線》之外，菅田將暉接下來還有《超慄方殺陣》、《電影之神》、《魔倣犯》陸續要跟影迷見面。

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