日本每年都會選出我最討厭及喜歡的男藝人，不論結果是好是壞，只要能上榜便證明有一定程度的話題性。相信大家都知道，甚少有負面新聞的大神木村拓哉是「討厭榜」的常客，去年更拿下最犯眾憎演員榜首，而今年的「最討厭及喜歡男藝人」排名已經出爐，到底大神是否能擺脫污名呢？當紅小生佐藤健、菅田將暉、新田真劍佑等也出現在名單內，大家猜猜哪位最得日本國民歡心？



日本娛樂雜誌《週刊女性PRIME》每年都會舉辦「我最喜歡及討厭藝人」選舉，早前男性藝人的榜單結果已經出爐，調查一共訪問了800位年齡介乎40歲至90歲的女性。隨著網絡及社交媒體日漸普及，明星已經不能光靠才華和樣貌，大眾對於藝人的私生活和形象要求亦有所提高，到底哪位「零死角」男藝人能夠成功奪得「我最喜歡男藝人」的第一位呢？



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榮登榜首的是「天堂醫生」和「緋村劍心」佐藤健，他幾乎在每個年齡層都獲得最高票數支持，更有一位90代老婆婆留言說：「好想和他一起吃西餐，最後邀請他一起跳舞。」不過凡事都有兩面，有部份剛才出現過的藝人同時掉進「討厭榜」，到底是誰讓人又愛又恨？今年木村是否繼續被封犯眾憎之最？

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取代大神木村拓哉獲得「最討厭男藝人」的居然是菅田將暉。最近被傳與女星小松菜奈熱戀同居的他，不但演技出色，還有音樂才華，讓人摸不透他為甚麼會成為犯眾憎。《週刊女性PRIME》公布調查結果後，發現大部分投票的人都表示「不能接受他的樣貌」、「五官睇過獨特」、「髮型經常變換，太有個性」，他被討厭的原因居然是因為外表！

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同場加映：《聖鬥士星矢》真人版選角名單公開！日媒票選最強漫改男星TOP10

日前外國媒體公佈了改編自同名經典漫畫《聖鬥士星矢》真人版電影的選角名單，男主角「天馬座星矢」將由進軍荷里活的美籍日本男星新田真劍佑擔任，而女角雅典娜即由24歲美國女演員Madison Iseman飾演。其實拍攝動漫改編真人作品的難度非常高，一不小心便會毀掉原作，不過也有一些成功例子，真人版的角色反而深入民心，例如松山研一《死亡筆記》的「L」、小栗旬《花樣男子》的「花澤類」，日媒票選最高質的漫改男演員TOP10，你心目中的男神有入圍嗎？

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