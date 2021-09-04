曾與郭富城合演電影《風雲：雄霸天下》的日本老牌動作影星及極真空手道家千葉真一，於8月19日因新冠肺炎病逝，終年82歲。不少網民其後才發現，原來他就是近年當紅的男演員新田真劍佑的爸爸！其實日本娛樂圈中還有很多男星的父親原來是德高望重的社會名人、又或是代表不同領域的專家級人馬，包括名企業社長、世界知名指揮家、職業棒球隊教練等，其中菅田將暉的爸爸竟然經常在電視出鏡，你知道他是誰嗎？



日本媒體「ランキングー！」於今年8月訪問了共2059位讀者，投票者年齡介乎於10歲－30歲，讓他們選出10位「他的父親原來超有名」的隱藏版富二代或星二代男星，當中有營業額4萬億日圓的社長、世界知名指揮家和建築評論家等，有些精英爸爸更曾經嘗試盡力阻止兒子進入娛樂圈。當紅演員菅田將暉、岩田剛典，實力派演員長谷川博己等人都有上榜，你知道他們爸爸的真面目嗎？

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如果未有時間看畢全個排行榜，也可先看看以下5位男星的超強父親真面目！【早前日本媒體還舉行了「日本男星年收入排行2021 」排行榜，木村狂賺2億円竟屈居第二、誰最吸金？點擊閱覽全文】

【10】金子統昭（金子ノブアキ），日本RIZE樂隊的鼓手，同時亦是男演員，曾經出演Netflix劇集《今際之國的闖關者》。他的父親是約翰尼吉長（本名：吉長信喜），他同樣是一名鼓手及搖滾音樂家。他於2012年6月4日因肺炎去世，享年63歲。

【9】石黒賢，他是日本演員、主播、主持人及兒童文學翻譯家，曾經參演《半澤直樹2》。他的父親是已故著名網球選手石黑修，曾在1966年亞洲運動會網球比賽中獲得男子單打、雙打和子團體三個項目的金牌，並擔任日本職業網球協會的首屆理事長。

【8】坂口憲二，日本男演員，曾經主演《醫龍》系列而大受歡迎，然而在291年患上「突發性股骨頭缺血性壞死症」而退出幕前專心養病，現在成為咖啡烘焙師。他的父親是於昭和時期活躍的著名格鬥摔角手坂口征二，出身於福岡久留米市，曾於1965年全日本柔道選手權獲得冠軍，被封為「世界之荒鷲」。

【7】小澤征悦，日本男演員，最為人熟悉的作品是味覺糖撕撕軟糖的廣告，讓人有「冷面笑匠」的感覺，其媽媽是日俄混血演員入江美樹。他的父親是世界著名指揮家小澤征爾，曾在波士頓交響樂團擔任音樂總監以及維也納國立歌劇院首席指揮。

【6】工藤阿須加，日本男演員，出生於運動世家，擅長打網球，於2013年出演NHK大河劇《八重之櫻》中主角的弟弟而初露鋒芒。他的爸爸是著名的前職業棒球選手，現任福岡軟銀鷹棒球隊總教練工藤公康。

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有日媒發起投票，讓網民選出10位原來曾經是出色運動員的藝人，包括曾屬於職業足球隊的竹內涼真、在少年棒球世界大會出場的龜梨和也，更有一位當紅小鮮肉曾獲得空手道世界冠軍，你知道他是誰嗎？👇👇👇點擊圖片看被演藝事業耽誤的前運動員👇👇👇

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