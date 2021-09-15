日本娛樂圈在韓國亦備受關注，近日有日本媒體公布了「最受韓國人歡迎的日本男星排名」，香港人熟悉的山下智久、竹內涼真竟然沒有上榜，而菅田將暉、福士蒼汰等則榜上有名。



【10】 福士蒼汰

日本媒體《Kboard》公布了「最受韓國人歡迎的10個日本男星排名」，全部都是超人氣偶像，排名中有沒有你喜歡的明星呢？

【10】福士蒼汰

2011年在日劇《美咲No.1》作為演員出道，之後演出很多話題少女劇集及電影，例如《明天，我要和昨天的妳約會》、《戀仲》等。靚仔外貌加上183cm身高是韓國粉絲最欣賞的地方。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看餘下排名👇🏻👇🏻👇🏻

+ 17

【9】菅田將暉，日本最受歡迎的實力派男演員之一，在2017年憑《啊 荒野》得到日劇學院賞最優秀男主角獎，亦演出不同類型的作品如《溺水小刀》、《銀魂》等，是百變男演員。

【8】永瀬廉，2018年出道的迎生代偶像組合King & Prince成員之一，出道後演出日劇《我家執事如是說》走紅。

【7】山田涼介，2007年出道組合Hey! Say! JUMP的皇牌成員，靚仔外貌有「盛世美顏」之稱，不只擅長唱歌、跳舞，作為演員亦演出過很多話題作如《鋼之鍊金術師》、《解憂雜貨店》等。





其餘前6名不少都是日本小鮮肉，亞軍一身肌肉身型令人意想不到，冠軍更是經常被封為日本第一美男。未知大家又是否滿意排名呢？

同場加映︰日本票選寶礦力女郎Top 20 中條彩未第5、綾瀨遙排第2竟輸給她

最近日本媒體《Gooランキング》 公布由網民票選出的20個「歷代最可愛寶礦力女郎排名」，除了有綾瀨遙，還有汐谷友希、中條彩未等女星，到底誰能得到冠軍呢？

【20】汐谷友希

【20】汐谷友希

汐谷友希只有17歲，是一位超新星。當未成年的她滲透著一股年輕活力，無疑是著重活力的寶礦力女郎最佳人選之一。她曾參加多次試鏡才被選上，她說︰「可以承接多位大前輩的重任成為新一代寶礦力代言人，演出日本國民飲品廣告一直是我的願望。」

【19】中島Sena

【19】中島Sena

比汐谷友希更年輕的，是今年只有15歲的話題新人中島Sena。之所以成為話題，是因為她出道時只有11歲，卻已經以「厭世少女」的稱號而聞名，冷淡氣質像極了厭世女王小松菜奈。然而想不到她在寶礦力的廣告中，卻能表示出一種獨有的活力，這也是她特別的地方。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看其他名次女星👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

點擊看全文︰日本票選寶礦力女郎Top 20 中條彩未第5、綾瀨遙排第2竟輸給她

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥