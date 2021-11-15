東張西望丨天生聾啞美華遭「惡魔」趕出屋　八號風球露宿屋邨走廊

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》今日（15日）近日再報道爭樓事件，跟進聾啞人士美華個案，據《東張》報道，美華爸爸在2017年過身後，將位於李鄭屋邨的物業透過遺囑交給了樓下女保安娟姐，娟姐上月甚至換門鎖，美華有家歸不得。

天生聾啞美華要在屋邨走廊露宿。（節目截圖）

天生聾啞的美華在屋企門口露宿了一段日子，有街坊甚至見過美華在八號風球在屋企門口呆坐，美華以簡單畫作表示娟姐踢自己的物品，又會加上惡魔的角代表娟姐。由於開始轉季，《東張》亦帶美華去買褸禦寒。

美華畫的娟姐有惡魔角。（節目截圖）

《東張》嘗試過聯絡到娟姐，不過娟姐惡言相向：「有嘢同警察講，我唔會返嚟開門，你搵社工傾，要佢自己先幫到自己」、「一個仙又係買咗，幾百萬都係買咗，轉得到個名就係我架啦」、「佢老竇去咗陰間住，佢唔跟埋佢老竇去陰間住？」不過《東張》透過土地註冊處資料，發現該物業是透露「遺囑」轉讓，有律師表示，美華以10萬元協助父母買樓，佔當年樓價約三分一，可以爭辯有居住權利。

幫美華買褸禦寒。（節目截圖）

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