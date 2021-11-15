胡智同post豪門婚宴靚相大合照　吳婉芳超凍齡似家姐多過媽媽

早前吳婉芳大仔胡智略（Casper）迎娶霍英東孫女霍詠盈（Caroline），除了不少城中名人到場祝賀之外，更有吳婉芳契哥張學友都有出席婚禮，現場獻唱《每天愛你多一些》，成為城中熱話。

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現年26歲的Caspar畢業於華仁書院和哈羅公學，並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系，之後繼續修讀碩士學位，現時在香港工作。今年8月他在IG開設賬號，並以「音樂人/樂隊」的身份介紹自己，似乎有意進軍樂壇。

之前Caspar練結他，原來是為婚禮做準備。（IG@casparwoo）

現年54歲的前港姐吳婉芳當年與富商胡家驊結婚後就淡出幕前，婚後育有兩子一女，分別是大仔胡智略、二仔胡智同（Lynus）及女兒胡智晴（Helene），今日Lynus於IG上載更多當日的相片，見媽媽拍埋一班子女當中，完全沒有老態，感覺更像是他們的大家姐，凍齡之術實在令人驚訝。

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