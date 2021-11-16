攝影師陳漫Dior展覽作品被質疑「醜化亞裔」　網友鬧爆：陰間藝術

41歲中國著名攝影師陳漫同不少雜誌、品牌合作過，拍攝明星無數，但近年來作品不時引起爭議，好似近日為Dior展覽拍攝的照片又被詬病，被網友質疑「醜化亞裔形象」。



陳漫微博留言區遭到大量網友炮轟。（微博@陳漫ChenMan）

相中的女子皮膚黑黃，兩頰泛紅且滿佈雀斑，眉毛淺淡，細長的雙眼邪魅地望著鏡頭，貼頭皮的清朝髮式，雙手持著黑色「Lady Dior」，左手還戴了兩隻護甲套。這個作品在日前於上海舉辦的《迪奧與藝術》，「LADY DIOR我之所見」主題區展出。

事件在網絡掀起軒然大波，很多網友都狠批這是西方對黃種人的刻板印象和污衊，認為陳漫這種扭曲審美是為獲得國際認可與價值；也有人指陳漫的風格一向如此，並無不妥等。

其實早在2012年，英國時尚雜誌《i-D》邀請陳漫拍攝12張特別刊封面，她以藏族女孩為主角，中國傳統的12種國畫顏色為靈感，創作了12幅「Whatever the Weather」系列作品，捕捉代表中國美的「五十六種民族」，是她標誌性的作品之一。

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雖然「Whatever the Weather」系列獲得國際認可，但很多內地網友卻持相反意見，認為中國女性在陳漫的鏡頭中沒有展現出中國女性之美，再到今次的這張熱議照片，女性在她鏡頭下依然如此。除此之外，有網友還找出陳漫2008年的「少先隊員」系列作品，當中的未成年身穿透視校服，同樣也是細長的矇豬眼，分別在三峽大壩上跳舞、裙底的央視大樓以及嫦娥一號由裙底飛出，紛紛大鬧她：「既侮辱少先隊員這個稱呼，又侮辱了中國航天與宇航員」等。