張栢芝曬對比照表白兒子　捲髮Lucas被指似足謝霆鋒

近年已將重心轉移內地發展的張栢芝，雖然工作忙碌但仍不忘帶兒子出外遊玩與在社交網站上貼同兒子互動的日常趣事。近日，她就在抖音上分享母子三人同框照，並暖心表白兒子非常有愛，不過網友的重點卻放在大兒子Lucas身上，事關14歲的他激似爸爸謝霆鋒，再次引來討論。

張栢芝不時在社交網站上貼兒子們最新動態 。（微博圖片）

在抖音上張栢芝上貼了兩張照片，第一張是大兒子Lucas同次子Quintus較為童年時期的照片，二人對着手捧蛋糕的張栢芝臉頰親親，畫面非常溫馨。而第二張是長大後的Lucas同Quintus，擺着童年時親親媽媽臉頰的pose，兩張照片形成強烈對比，兩兒子已經長成翩翩少年了，而張栢芝雖然41歲，但仍然保養得宜少女味十足，而她更留言暖心表白兒子：「有你們我很幸福。」背景音樂更是一首關於親情的歌曲，讓不少網友覺得畫面好有愛。

童年時期的Lucas同Quintus。（微博圖片）

長大後的Lucas同Quintus已經長成翩翩少年。（微博圖片）

雖然母子同框合照好有愛，但網友的重點卻放在大兒子Lucas身上，留了一頭捲髮的他雖然他以側臉示人，不過臉龐輪廓線條分明，有網友更指出他的嘴角位置更有爸爸謝霆鋒的影子，揚言是一位大帥哥，絕對遺傳了父母的良好基因。

Lucas被指似足爸爸謝霆鋒。（微博圖片﹑視覺中國）