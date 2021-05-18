靠《姐姐》人氣急升　張栢芝認跳舞唔叻拒再參加唱跳節目

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-18 16:30

因為參加節目《乘風破浪的姐姐2》而成為好姐妹的張栢芝同張韾予，最近就一起參加另一檔節目《讓生活好看2》。在最新一集預告片中，她們就詳聊參加《姐姐》的點滴，還強調如果再有此類節目邀請堅拒參加，事關唱跳對一位演員來講真的非常困難。

因為節目《乘風破浪的姐姐2》令張栢芝同張韾予人氣再次急升。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

無可否認張栢芝同張馨予因為《姐姐》人氣再次急升，然而她們都知道節目對她們演藝事業幫助好大，揚言參加這一類型節目一次就足夠了。姐妹二人一邊享受美食一邊大講參賽的點滴，張韾予就先表示如果再有同類型節目，她是不會參加的，而在旁的張栢芝二話不說隨即道：「不參加，一次就夠了。」還連續講三次，可想而知《姐姐》節目是多麼的辛苦。

二人一邊吃美食一邊詳聊。（影片截圖）

而張韾予亦表明參加一次就夠了，還公開表示當節目到後期，已對自己沒有信心：「因為到後來會有一點點沒有自信的感覺，會自我懷疑。」而張栢芝亦似乎認同：「因為觀眾看不到我們後面付出的那個（努力），雖然我們不需要得到他們的認同，但是怎麼說我們還是人。」還表示觀眾有時候會用懷疑的態度去質疑她們，好似「為什麼不努力」﹑「沒有別人那麼好甚麼的」，她就覺得不應該同別人去比較，其實人生只是一場同自己較量的比賽而已。

張栢芝表示不會再參加這類型節目。（影片截圖）

同時她們二人亦認同不將節目視為唱跳比賽，只是一種對自己的挑戰而已，張栢芝道：「確實那個節目真的幫助很大，但是我覺得對我們演員來講確實非常難。」她還自認跳舞不協調，而張韾予亦表明自己跳舞好僵硬，在最後張栢芝再次強調：「我覺得我們人生真的沒有那種節目了，就算有我們都不會接。」

張栢芝在節目中挑戰多種舞風。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）