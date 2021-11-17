陳志雲拒評曾志偉大規模改革：冇留意TVB啲節目

陳志雲為選秀節目《敗者重生戰》第二輪比賽擔任評判。（梁碧玲攝）

陳志雲（志雲大師）周三（17日）為選秀節目《敗者重生戰》第二輪比賽擔任評判，提到會以男團的準則作評分：「合作性、偶像又唔可以獨孤一味，唱歌、跳舞、演戲樣樣都要皆能，而家參加比賽真係難！」

作為無綫（TVB）的前業務總經理，志雲大師相當關心舊公司近況，早前先後指TVB變舊ATV「請多100個曾志偉都係冇用」、又爆料TVB與ViuTV競投除夕騷卻因人氣男團MIRROR而敗陣等⋯⋯問起曾志偉、王祖藍等回巢任高層後進行多項改革，志雲大師坦言不太清楚：「冇留意TVB啲節目，所以我好難評論改革做成點，我真係好少睇TVB，最近本地電視台節目都比較少睇，反而睇多咗串流平台。」志雲大師透露有留意TVB與三大唱片公司破冰：「呢個係好事。例如《聲夢傳奇》都做到啲人出嚟係大家認識，都唔錯有啲成績；始終製作節目都要啲時間，畀啲時間佢哋。」

陳志雲大讚MIRROR成功是經ViuTV用心舖排。（梁碧玲攝）

談起長壽音樂節目《勁歌金曲》時長由1小時被減至5分鐘，志雲大師坦承「TVB收視壓力係好大，不過《勁歌》嘅收視壓力就唔止係今日，以往TVB仲係好強嘅時候已經有一定壓力，因為呢一類型嘅節目電視台都覺得似雞肋，食之無味棄之可惜，唔想喺呢個重要範疇冇咗定位，但佢又的確唔係所有年齡層都啱睇嘅節目，始終TVB大就要攞個平衡，我都明白點解佢哋作出咁嘅部署，但我又覺得無妨去試吓，始終年代唔同咗。」

假如無綫高薪請志雲大師回巢，他又意向如何？「我覺得TVB一定唔再需要我，而家都人才濟濟，加上我自己而家嘅生活真係好愉快，喺商台做顧問佔據嘅時間唔多，主持早晨節目又好輕鬆自在地暢所欲言，而最開心係自己嘅YouTube志雲頻道，大家記住Subscribe。」

曾志偉回歸TVB後大手改革。（葉志明攝）

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