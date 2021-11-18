TVB台慶2021｜54年出過無數劇集　只有呢十套可以稱為神劇

一間電視台生存54年的確是一件值得慶祝，莫講話電視台，任何機構能夠立足54年也不是一件容易事，雖然近年TVB質素經常被人垢病，但無可否認它基本上是陪著每個香港人成長，尤其是輝煌時期更加創下不少佳績和話題。



正所謂往事只能回味，但經典劇集就可以重溫！TVB 54年來拍過的經典劇實在多不勝數，相信每人心中都會有一把尺去量度他們的經典程度。現在網絡上興起「神劇」這個字眼，顧名思義就是指經典中的經典，達到神的境界。以下就將會列出十套「神劇」供大家參考，看看大家的心水是否如以下一樣，還是另有看法呢？

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TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇 口碑至強係邊一套？

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