朱一龍疑耍大牌要其他藝人救場　時尚博主幫澄清還原現場內幕

國際知名品牌LV（Louis Vuitton）近日在上海舉行2022春夏時裝騷，其中內地一線男星又是品牌代言人的朱一龍疑耍大牌要壓軸出場，導致紅地氈進行時足足空擋了二十分鐘，要同是品牌代言人的劉亦菲趕緊上台救場，事件引來不少討論。

當網上不少貼文紛紛對朱一龍評擊之時，內地時尚博主吉良先生就在微博發長文為朱一龍發聲，強調同對方合作多次已經對其甚為了解，不相信他耍大牌，同時爆出他有社恐症。

朱一龍被質疑耍大牌。（視覺中國﹑微博圖片）

據吉良先生指出，他同朱一龍做完訪問之後，朱一龍就同團隊回到休息室乖等待主辦方的安排。當活動現場開始入場之時，人流突然激增，品牌方就為來到的藝人同團隊們進行必要的手續登記。待正式入場開始之後，入口處的人突然變多，亦有不少賓客為了想看明星而跑到紅地氈區口，所以在此時品牌方就臨時增加多一道手續，以至於調整了明星走紅地氈的次序。

吉良先生替朱一龍發聲。（吉良先生微博圖片）

因為品牌方臨時的措施導致現場出現小問題，但各家藝人都好配合措施，所以有一些藝人就被安排先上台走紅地氈，在他角度上是各家藝人一起配合打救現場的正面事件，完全不明白為何要被帶偏成藝人之間耍大牌的行為，強調當時的朱一龍一直在等待品牌方的安排而已。吉良先生揚言表示：「那天這些事兒我確實都親自經歷到，看營銷號越抺越黑有點氣憤。跟他合作那麼多次，他個性啥樣我真感受得到，他一個大社恐，說他耍大牌我怎麼都不信。」

當日有不少男明星出席，左起龔俊﹑白敬亭﹑朱一龍。（視覺中國）