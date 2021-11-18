網友偶遇陳冠希零P圖合照曝光嚇親人　同年齡謝霆鋒少年感十足

2000年出道的陳冠希（Edison）憑着俊俏的外型迷倒不少少女，不過隨着年歲的增長，其顏值似乎已不復在。近日，有網友就在美國觀看籃球賽時偶遇Edison一家人，在沒有修圖的情況下Edison真面目盡現眼前，讓不少網友驚嚇其顯得老態，與同年齡的謝霆鋒相比的確差了許多。

年輕時的Edison迷倒不少人。（影片截圖）

從網友曝光的照片可見，在沒有濾鏡修圖的情況下，Edison的臉容顯得相當老態，皮膚鬆弛眼角的魚尾紋顯而可見，再加上現場燈光的照射，使他的髮色呈現灰白色狀態，整體外貌再配上身穿的唐裝，所以讓人覺得有一種老態感，有網友更留言表示他愈看愈似內地男星趙本山，覺得他變化太大了。

Edison被指老了許多。（微博圖片）

另有網友還勾出同年紀的謝霆鋒作出比較，二人今年都是41歲，但謝霆鋒的整個狀態少年感十足，無論顏值還是身材其實同年輕時變化不大，有網友則指出謝霆鋒生活規律所以能保持年輕狀態，日前其玩空中旋轉呼拉圈畫面曝光，大家都羨慕他核心力量強勁。不過都有網友替Edison發聲，認為他是成熟型靚仔，兩位依然都是大帥哥來的。

謝霆鋒核心力量強。（影片截圖﹑謝霆鋒微博圖片）