駱達華20歲女兒Natalie星味十足　拉大提琴畫面曝光不輸歐陽娜娜

曾是TVB藝人經常出演奸角的駱達華，已經在內地發展演藝事業多年，而且做得有聲有色，同時更覓得真愛同內地女星盧燕結婚並生下女兒駱欣言（Natalie）。不知不覺Natalie今年都20歲了，同爸爸感情要好的她不時都有互動，近日駱達華就在微博上貼她拉大提琴的畫面，氣質盡現吸引不少網友收看，無論顏值﹑學歷﹑才藝完全不輸同樣會拉大提琴的台灣女星歐陽娜娜。

駱達華的女兒Natalie已經20歲了。（駱欣言微博圖片）

定居在上海的駱達華拍攝女兒Natalie練琴的片段，卻意外曝光了住宅環境。眼見他要上樓梯，可見房屋不止是一層，隨後影到室內雖然雜物凌亂，但可見裝修以簡約風為主，格局空間寬闊，相信是樓中樓的設計。除了室內環境備受注目之外，Natalie當然是焦點所在，見她身穿優閒便服，臉上沒有施以太多脂粉，坐在一旁專心拉着大提琴，散發清純氣質，頗有藝術家的模樣。

家裡環境空間寬闊。（影片截圖）

Natalie除了會拉大提琴之外，還會彈古箏、Beat-box，打籃球等等，而且還是高學歷學霸，畢業於上海惠靈頓國際學校的她，更已成功獲英國著名學府倫敦大學學院（UCL）及倫敦政治經濟學院（LSE）提供學位，非常厲害。而且其顏值高企，集外貌﹑才藝﹑高學歷於一身，根本不輸同類型的女星歐陽娜娜，絕對可以入行做明星。

Natalie無論外貌﹑才藝﹑學歷都不輸歐陽娜娜。（影片截圖﹑視覺中國）