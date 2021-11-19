ELLE風尚大典 |迪麗熱巴復古妝容驚艷　四85後花旦唐嫣造型成敗筆

時尚雜誌《ELLE》中國版於昨日（18日）舉辦「ELLE風尚大典」，Angelababy、楊冪、迪麗熱巴、古力娜扎、劉詩詩、孫儷、唐嫣、容祖兒（Joey）等都有出席，陣容強大。



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活動「無界·東方」為主題，以不拘泥的方式來展現東方之美。雖然活動取消了紅地氈，但一班女星依然悉心裝扮，討論度依然很高。迪麗熱巴身穿國內設計師郭培的同名品牌Guo Pei高定禮服，粉色珠光燈籠袖拖尾長裙，黑髮微捲，彰顯東方女性華彩之美；另一位新疆美女古力娜扎以Giambattista Valli 2021春秋高定牡丹花苞禮服，明艷動人，唯美浪漫，不過就略微繁複了些小。而Janice Man與Joey都以正紅色禮服，前者溫婉可人，後者霸氣凌厲；霍汶希（Mani）一襲灰色銀光閃耀落地高開衩長裙氣場十足，一展曼妙身材。

除此之外，鮮有出席大型活動的孫儷當晚身穿Valentino黑白拼接長裙，一抹東方紅點亮寒冷的冬夜，立體剪裁的拖地裙擺搖曳生姿，優雅摩登。

孫儷的一襲Valentino禮服恰到好處。（微博@ELLE）

活動另一焦點，要數幾位85後花旦罕有同場。Angelababy一襲Dior 2022度假系列純白色落紗長裙仙氣十足，簡潔高雅；楊冪身披ZUHAIR MURAD 2021秋冬高定系列夢幻星流光斗篷薄紗長裙，璀璨耀眼，浪漫神秘；劉詩詩粉色跌膊褶皺裝飾禮服來自Giambattista Valli 2021秋冬高定系列，宛如公主一般；當中造型最差強人意的，要數唐嫣，她以Valentino 2021秋冬高定系列明亮黃連身短裙現身，「密不透風」的齊蔭可謂是敗筆，似足2000年的打扮，毫無時尚可言。

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