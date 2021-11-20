Ariana Grande個人美妝品牌疑抄襲國貨包裝　合作公司有問題？

28歲美國歌手Ariana Grande個人美妝品牌「r.e.m. beauty」首輪產品「CHAPTER 1 ULTRAVIOLET」在本月初曝光，包括眼影盤、假眼睫毛、睫毛膏、眼線筆、唇膏等，包裝設計以銀色為主，立體精緻，充滿未來感。



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然而，國產美妝品牌「色彩地帶」近日在微博發文，表示Ariana Grande抄襲了自家品牌「小飛碟」系列設計，且這是首次私模獨家定制，並獲得有包裝設計界奧斯卡之稱的「Pentawards」金獎，相關產品在兩年前已經上線，因此希望通過網絡維權，維護品牌的合法權益。

國產品牌色彩品牌發文控訴。（微博截圖）

在「色彩地帶」放上的對比圖中，「r.e.m. beauty」的設計確實與「小飛碟」系列包裝大同小異，只有顏色、長度不同。

對此，Ariana Grande暫未回應，但她在最新的一個訪問中提及，r.e.m. beauty是與美國知名彩妝品牌Morphe的母公司Forma Beauty合作創立的。不過，Morphe的口碑一向欠佳，產品出過較大的質量問題，品牌為壓縮成本，找的代工廠質量品控都不穩定，但每個彩妝盤後面都有寫「Made in China」，導致美國人聯想到中國製造的化妝品就是廉價貨、品質差等，甚至之前還因疑似將國外遭抵制的次貨存貨送至國內找網紅合作清貨，而引起內地彩妝圈不滿。

至於Ariana Grande本人是否與抄襲有關尚是未知數，也許是Forma Beauty公司國內代工廠的問題，Ariana Grande對事件毫不知情，可能只是貼上了自己的名字售賣。