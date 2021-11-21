傅穎獲封香港第一代𡃁模始祖　Angelababy文詠珊轉戰內地擺脫性感

現年36歲的傅穎（Theresa）近年主力在內地發展，除了演藝工作之外，她更積極經營社交平台，不時拍片同大家分享日常生活。日前Theresa就到近期廣州一間Hit爆的飲料店，戴着口罩的她走在繁華街道上，喬裝成功的她沒有被粉絲認出，期間她講到：「香港嘅第一代被人話嘅𡃁模始祖，同廣州第一代網紅喺度行街。」



喬裝成功的傅穎（Theresa）沒有被粉絲認出。（影片截圖）

不過就有網民留言指Angelababy（楊穎）、Janice Man（文詠珊）、周秀娜才是「𡃁模始祖」，對此Theresa就回覆：「我也不知道為什麼會有嫩模始祖的稱號，我只是有一年出大碟的時候拍了一本寫真而已，其實我也不知道為什麼我是，你看百度百科就明白了。」而翻查網上資料所示，Theresa的確曾被封為「𡃁模始祖」：「2002年開始以歌手身份正式出道並加入香港女子組合Cookies。2007年成功轉型為日本少女造型，此事推動了香港嫩模界的發展，傅穎雖是歌手，卻被譽為嫩模始祖。」其實近年「𡃁模風潮」已經減退，昔日為人熟悉的寫真女神亦各有發展，以下一起回顧當年一班𡃁模的動向吧！

Theresa當年走日系少女路線。（視覺中國）

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