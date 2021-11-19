張兆輝自爆患抑鬱10幾年　曾因交通意外形象重挫事業險盡毀

現年58歲的張兆輝一向都是公認的演技派，去年他在TVB劇集《黃金有罪》中飾演榮木桐一角，演技精湛的他將這個角色亦正亦邪的一面表現得淋漓盡致，令觀眾印象深刻。近年主力在內地發展的張兆輝，最近他在接受內地傳媒訪問時，大談近40年來的演藝之路，期間更自爆曾經抑鬱了十幾年，人生一片灰暗，但幸好有了家庭同小朋友之後，令他重新振作。



張兆輝近日接受內地傳媒訪問時，大談近40年來的演藝之路，期間更自爆曾經抑鬱了十幾年。（微博@張兆輝）

張兆輝由出道至今參演過逾150部影視作品，無論是主角還是配角，他都演繹得十分出色，但其實他的演藝生涯並非一帆風順，他在訪問中透露自己亦曾經歷過低潮：「每個人的人生都會有高高低低的起伏，沒有一定是順利的，像我的人生經歷過巔峰，也跌到過低谷，也曾經抑鬱了10多年，我的人生曾經是灰色的，但有了家庭和孩子之後，他們給了我有色彩的人生。自己也漸漸明白要保持一個樂觀積極的心態，感恩人生的每一天，努力做好每一個明天，腳踏實地走好每一步，也許成功會遲到，但它決不會缺席。」

張兆輝囡囡張卓姿（Twiggy）現年17歲，愈大愈靚女！（微博@張兆輝）

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畢業於無綫藝員訓練班的張兆輝，在入行初期都是擔任跑龍套的小角色，其後在《神勇CID》及《黃金十年》中擔正做男主角，備受力捧，不過正當事業順風順水之時，一場意外車禍令他大受打擊，事件不但令他形象重挫，事業更陷入低潮，當時一度有消息指他患上了抑鬱，精神狀況有問題，一蹶不振。不過幸好經過一段時間調節後，張兆輝重新振作，除了拍劇之外，他亦積極進軍電影界，包括《大隻佬》、《大事件》、《黑社會》等，2014年他憑《恐怖在線》榮獲兩個美國影展的最佳男主角殊榮，成為雙料影帝！

近年張兆輝參演了不少內地劇集。（微博@張兆輝）

近年張兆輝參演了不少內地劇集，雖然都是以配角居多，但仍憑着出色演技令人眼前一亮，對於接劇的標準，他就表示：「我近幾年接戲如果劇本不錯，而且拍攝地是我想去看一看的地方就會接拍，中國很大有很多地方沒有去過。跟以前不同的是，現在喜歡欣賞沿途風光，體驗不同地方的文化，我曾經用10年時間放棄事業陪伴子女成長，我希望我的餘生能在自己喜歡的時間裏，按照自己喜歡的方式，去做自己喜歡做的事情，對我而言這便是活在當下的定義。」而他在拍戲之餘亦發展了不少愛好，近期他就愛上了打高爾夫球，更參加了橫店國際職業業餘高爾夫球配對賽，樂在其中！

近期張兆輝愛上了打高爾夫球，更參加了橫店國際職業業餘高爾夫球配對賽，樂在其中！（微博@張兆輝）