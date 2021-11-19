苗僑偉為兒子慶祝28歲生日　苗俊曾半裸上陣拍內褲廣告騷肌

苗僑偉（三哥）與戚美珍（三嫂）結婚至今31年恩愛如昔，兩人育有大女苗彤（Phoebe）及細仔苗俊（Murphy），一對仔女都在加拿大溫哥華留學，畢業後留在當地發展，而三哥同三嫂亦已經飛到溫哥華同仔女團聚。日前苗俊迎來28歲生日，三哥在IG Post出合照，並寫道：「這位小朋友已經長大了，happy 28 birthday!」其中一張相是苗俊的童年照，西裝骨骨的他雙手插袋，對着鏡頭大擺Pose，相當可愛。而另一張就是三哥同兒子一起打高爾夫球的合照，一身全黑打扮的三哥依然型格十足！



兩父子一起打高爾夫球。（IG@michaelkiuwaimiu）

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一向型英帥的三哥，即使已經63歲但仍有型有款，而他與三嫂的一對仔女亦遺傳了父母的優良基因，當中大女苗彤由攝影師跨界做演員拍戲，而細仔苗俊大學畢業後成為一名Visual designer，去年他更為國際品牌擔任Model拍攝內褲廣告，身形高大的他半裸上陣，僅穿三角內褲，造型相當大膽。而苗俊與富二代女友Jasmine拍拖多年，感情穩定，女方是花藝設計師，兩人經常在社交平台高調放閃，非常甜蜜！