郭嘉文傳與李澤楷情變後積極復出　孖林凱恩做KOL進軍YouTube

有「千億女友」之稱的郭嘉文（Karmen）自今年7月傳出與「小小超」李澤楷分手後，一直未有正面回應，感情狀況成謎。不過相比起過去五年來的低調作風，Karmen近期似乎密密為復出做準備，日前她在IG上載了一段影片，並寫道：「每人都有自己的底牌，不讓別人所知。在這裡，我們都會坦誠面對自己，把底牌揭示，做最真實的自己。It’s your turn，請出牌。我的內心世界，未完待續，請大家密切留意。」除了留下工作聯絡Email之外，更宣布進軍YouTube！



郭嘉文（Karmen）孖林凱恩（Iris）一起合拍短片，宣布進軍YouTube！（YouTube影片截圖）

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Karmen與林凱恩（Iris）因為同年參選港姐而成為好友，兩人經常一起聚會，今年9月她們一起帶同愛犬出席活動，不過當日Karmen透過公關表示謝絕傳媒訪問，Iris就為好姊妹解圍：「其實我哋今日嚟都係支持呢個活動，我哋希望想多啲人知道領養呢件事，費事喧賓奪主。」而今次Karmen就孖住Iris一起合拍短片，從短片內容及簡介推斷，兩人應該是計劃拍攝訪談類型節目，兩姊妹拍住上做KOL！不過目前她們的YouTube Channel訂閲人數未過百，短片的播放量亦只有三百幾，人氣似乎有點慘淡。

Karmen與Iris因為參選港姐而成為好友。（IG@karmen_kkm）

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2019年李澤楷孖女友郭嘉文出活動，大方合照任影唔嬲。（資料圖片）

現年29歲的Karmen在2015年參選港姐奪得季軍後入行，獲安排於節目《東張西望》擔任主持，翌年她被影到與李澤楷同遊東京爆出戀情，之後榮升「千億女友」的Karmen淡出娛樂圈，過着養尊處優的生活。去年年底Karmen在社交平台感性發文，惹來外界猜測她與李澤楷情已逝，但護花心切的李澤楷當時回應傳媒指女友因好友離世而變得多愁善感，間接粉碎情變傳言。直至今年7月Karmen與李澤楷傳出分手消息，有報道指李澤楷開設經理人公司簽了「大馬女神」林宣妤（Serene）後，Karmen隨即「失寵」，對於分手傳聞，李澤楷向傳媒表示工作繁忙，私人問題不作回應。而Karmen近月不時出Post宣傳產品，又留下工作聯絡方式，疑為復出幕前作準備。