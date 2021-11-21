十月初五的月光｜1-5集劇情　何依婷情沉三角戀羅天宇先係主角？

無綫（TVB）新劇《十月初五的月光》1-5集劇情。



故事大綱：八十年代，歌女朱莎嬌（米雪飾）獨自帶着孿生女兒在流浮山生活，可惜一對女兒長大後卻為愛情決裂。莎華（姚嘉妮飾）離家出走，莎莎難產逝世，莎嬌從此肩負照顧外孫女君好的重任，以及收養了啞巴小男孩文初。時光荏苒，君好（何依婷飾）生父祝展輝（海俊傑飾）的出現，令莎嬌、莎華和君好這三代關係，再次陷入愛恨糾纏之中。文初（胡鴻鈞飾）、君好與年青有為的司徒禮信（羅天宇飾）因緣份結為好友，漸漸讓兄妹間泛起超乎親情之愛，更牽進三角虐戀，無法抉擇，唯有以犧牲和無私奉獻，成就摯愛的幸福……

君好（何依婷飾）和司徒禮信（羅天宇飾）。（《十月初五的月光》劇照）

第一集 （11/22）劇情：八十年代，流浮山歌后朱莎嬌（米雪飾）帶着孖女莎莎（何依婷飾）、莎華（何依婷（年青版）/姚嘉妮飾）生活，直至莎華、莎莎先後戀上祝展輝（余德丞（年青版）/海俊傑），三母女自此有了不可逆轉的變化……文貴芳（莊思明飾）誤會男友與莎華鬼混，盛怒下竟灌親兒文初喝漂白水，導致他變成啞巴。貴芳一走了之，莎嬌為贖罪收養文初。莎莎懷上展輝的骨肉，因不想耽誤展輝前程而狠心分手，惜瞞着他誕下女兒君好後難產逝世，莎嬌遂獨力養大文初和君好。流浮山有小偷出沒，已成少女的君好夜歸，文初到村口接她，君好竟主動跟蹤小偷……

流浮山歌后朱莎嬌（米雪飾）和莎華（姚嘉妮飾）。（《十月初五的月光》劇照）

第二集 （11/23）劇情：文初（胡鴻鈞飾）一直想找長工，卻因他有殘缺而苦無工作機會。萬沛堅收購餐廳屢遇困阻，母親莎華（姚嘉妮飾）以非常手段處理集團業務，及後遇上村民前來鬧事。莎華得知莎嬌會在商會晚宴登台獻唱，反對她拋頭露面。文初順利在藥房工作，但遭老闆欺壓及剋扣薪金，只能啞忍，君好執意為文初討回公道。文初偶遇年青有為的司徒禮信（羅天宇飾），二人合力拯救一哽塞小孩而建立友誼。禮信卻因誤會與君好產生嫌隙，更遺失珍貴照片。禮信為找回照片被困木屋，木屋突然失火……

文初（胡鴻鈞飾）。（《十月初五的月光》劇照）

第三集 （11/24）：文初（胡鴻鈞飾）勇救被困火場的禮信（羅天宇飾），君好覺得禮信連累文初受傷。莎華的女兒萬沛琪（鄺潔楹飾）介紹禮信加入萬華盛世集團；文初、君好等在燒烤場巧遇沛琪，雙方發生爭執。君好發現禮信替萬世光工作，對他更有偏見。文初、禮信揭發村民榮哥是縱火元兇，君好始知錯怪禮信。莎嬌（米雪飾）堅持出席商演，君好提議為她伴舞，觸及莎嬌心中所傷，終決定辭演。莎華誤會莎嬌為了自己而取消演出，攜同禮物示好，她得知真相後氣責莎嬌偏心，卻在街上瞥見一個多年沒見的身影……

文初（胡鴻鈞飾）和君好（何依婷飾）。（《十月初五的月光》劇照）

第四集（11/25）：文初（胡鴻鈞飾）、君好（何依婷飾）特意為莎嬌建立粉絲群組與安排網上直播，莎嬌感動。莎華外出談公事時重遇展輝，得知對方已結婚感失落，展輝赫然知道莎莎早已離世。二人重遊舊地，莎華承諾為展輝（海俊傑飾）引見生意夥伴。君好驚見文初和禮信表現親暱，引來連番誤會，實情是禮信推薦文初擔任電視台手語翻譯工作。莎嬌多年知己全海景得悉孫兒生病，專誠往市區探望，惟兒子全古東反應冷淡。君好等驚聞世光要收回小空地發展，眾人遷怒於禮信，認為他是幫兇。

君好（何依婷飾）和司徒禮信（羅天宇飾）有感情線。（《十月初五的月光》劇照）

第五集 （11/26）：禮信（羅天宇飾）向莎華提出改建秘密基地方案，被莎華拒絕。莎華對世光緋聞不勝厭煩，再三警告世光自重。莎華（姚嘉妮飾）借酒澆愁下藉故親近展輝（海俊傑飾），二人尷尬。江依文突然被擄走，原來是沛琪（鄺潔楹飾）使計引金勝現身要向他報復；世光及後出現狠狠教訓金勝，兩父子如同仇人。金勝回想往事，母親金素英（范文雅飾）欠債走投無路，找世光（林偉飾）求救不果，最終引致素英跳樓自殺。君好知道禮信為小空地出心出力，漸對他改觀。展輝偶遇貌似莎莎的君好；與此同時，君好打聽到生父展輝的消息……

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