十月初五的月光︱劇集海報率先睇　何依婷首次擔正演仙氣祝君好

由張智霖與佘詩曼主演的無綫（TVB）劇集《十月初五的月光》至今都是經典，兩人更成為最強CP，深受觀眾喜愛。今年年初落實翻拍，新版男女主角由新紮小花何依婷（Regina）及胡鴻鈞孭飛，而司徒禮信就由羅天宇出演，劇集更獲安排於11月22日晚上播出，成為台慶劇之一。劇集監製陳志江今日（5日）率先分享了一系列海報，讓一班劇迷先睹為快！



由張智霖與佘詩曼主演的TVB劇集《十月初五的月光》至今都是經典。（劇照）

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新版《十月初五的月光》成為台慶月的重點劇集，男女主角自然備受關注，更有機會問鼎今年的視帝視后獎項。當中Regina首次擔正做女一，挑戰佘詩曼飾演的經典角色祝君好，被問到會否有壓力，她曾在接受《香港01》時表示︰「我又冇諗喎，因為可能我又諗得比較少呀喺呢方面，因為我覺得我將我成副心機擺喺諗點樣做好個角色，點樣做好件事嗰度，所以就變咗冇太多空餘嘅腦去諗啲壓力，或者係批評。」對於被指有望衝擊視后，她就表現得好謙虛：「視后我就真係諗都冇諗過，因為我覺得到最後真係想觀眾鍾意套劇，鍾意大家嘅演出，因為台前幕後都好努力，所以視后我真係完全完全冇諗！」