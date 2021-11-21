宋慧喬新劇收視贏全智賢李英愛　各項比拼卻仍不敵兩位韓劇一姐？

宋慧喬及張基龍主演的新劇《現正分手中》由未開播已經話題高企，第一集更加上演19禁床戲刺激收視，可惜未知是否觀眾期望過高，早前有不少韓國網民批評宋慧喬演的角色千篇一律，又指出她的演技沒什麼突破，上集宋慧喬雖然上演深情吻戲但依然於事無補，收視亦未見上升趨勢，最新一集只錄得最高8.5%的收視率。不過，宋慧喬的成績已經比起兩位同期競爭對手全智賢及李英愛還要好，兩人的新劇《智異山》及《具景伊》最新一集更錄得收視創新低，分別只錄得7.762%及1.8%，反應未及預期令人大跌眼鏡。



宋慧喬新劇《現正分手中》收視亦未見上升趨勢。（《現正分手中》劇照）

上集兩人上演熱吻戲碼刺激收視。（《現正分手中》影片截圖）

宋慧喬依然憑劇贏了一仗。（《現正分手中》影片截圖）

由於三位「一姐」級韓國女演員同時回歸小銀幕，不但是新劇的收視、還是演技等各個範疇亦難免被外界拿來作出比較。先講收視，全智賢主演的《智異山》最高收視錄得12.226%，為三人之中最高，第二的是宋慧喬主演的《現正分手中》，最高收視錄得9%，然而李英愛主演的《具景伊》則一直收視慘淡，最高收視亦只錄得3.464%。然而宋慧喬的《現正分手中》已憑最新一集錄得的平均7.9%收視逆轉排行，雖然收視有下跌趨勢，但足以力壓跌至7.762%的全智賢新劇《智異山》及1.8%的李英愛新劇《具景伊》，成三位「阿姐」之冠。

全智賢新劇《智異山》收視創新低。（《智異山》劇照）

李英愛新劇《具景伊》最新收視只得1.8%。（《具景伊》劇照）

宋慧喬雖然暫時憑新劇的收視贏了一仗，但演技和表現都未見有大進步而受到部分韓國觀眾的批評，更有人指出她的演技確實不及全智賢和李英愛好。事實上，宋慧喬演技生涯中只憑2016年的《太陽的後裔》奪過一次的最高榮譽「大賞」寶座，但全智賢和李英愛不但同樣是電視界最高榮譽「大賞」得主，更是電影界的影后級人物，在影視兩個範疇均得到一份大大的肯定。

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