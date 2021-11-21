換命真相 | 大結局唔係真穿越　監製話為方便審批先揀呢個結局

無綫（TVB）電視劇《換命真相》今晚（20日）播出大結局，交代原來譚俊彥（飾時光）的時空穿越之旅只是朱敏瀚（飾朴寶劍）的虛構小說，而真實中，譚俊彥早已墮樓而亡。



穿越情節係朱敏瀚幻想出嚟。（劇集截圖）

雖然大結局有大反轉，但免不了給人「揸流攤」之感，幾乎同發夢沒有分別。男一譚俊彥日前接受《香港01》訪問時坦言，由於香港和內地同步上映《換命真相》，故劇情設計方面須考慮內地審批問題，他表示：「因為我唔係第一次經歷呢個問題，但因為內地好多審批問題，因為我哋同內地同步，為咗攞到個平衡啦！咁我哋演員都係攞到劇本就盡量做好佢。」

譚俊彥話基於內地審批問題，劇情只可以取得平衡。（劇集截圖）

他又表示：「內地對於佢嘅電影同電視劇係有自己嘅機制，因為我唔係太清楚而家機制係點，但我以前拍嘅電影，可能要改變少少劇情令到可以喺內地上畫。」

不過譚俊彥仍然滿意結局，認為時光有完成他的任務，最遺憾是無法和鄧佩儀飾演的張旻行落去，「但最後有時常，可以彌補遺憾。」

《換命真相》11月8日至11月14日由19點升至19.9點。（劇照）

雖然內地官方現未有規定禁止製作穿越劇，但由於類似劇情較難令作品通過內地審批，故不少製作方都會刪減穿越劇情，又或點到即止。去年內地網上更瘋傳內地廣電局頒布20條指引，要求穿越劇情要符合科學解釋、愛情劇不能太甜蜜，青春劇避免早戀等等。

《換命真相》監製黃偉聲。（梁碧玲攝）

《換命真相》監製黃偉聲透露，原來劇組度了兩個結局，但因內地審批問題才選擇了這個結局：「原先度了兩個結局，最後選拍了這個以方便審批。」而另一個結局則沒有拍到。惟黃偉聲表示，希望劇集能帶出生命無法重來的主題：「已發生不可改變，生命冇take 2」。

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