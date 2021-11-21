換命真相全劇評 | 審批問題搞到衰收尾　寫小說同話佢發夢冇分別

無綫（TVB）電視劇《換命真相》全劇評。



《換命真相》。（網上圖片）

《換命真相》認真唔差，雖然未到燒腦級別，但勝在題材吸引。「如果重來一次，你可否改變命運」，這個命題雖然用到爛，但都長賣長有，觀眾仲未睇厭。另外再加上探究蝴蝶效應帶來的改變，鍾意幻想情節的觀眾都頗為受落。

Shaun同鄧佩儀感情戲有啲悶，但都唔影響劇集質素。（劇集截圖）

劇集後半，老實講感情戲做多咗，尤其主角鄧佩儀（飾張旻）同譚俊彥（飾時光），只不過係一而再再而三描寫譚俊彥如何情不自禁、英雄救美，再推開鄧佩儀，鄧佩儀傷心爆喊。雖然重複，但依然不影響劇集質素，因為主線劇情的懸念一浪接一浪，追看度都幾高，尤其再揭陳庭欣（飾朱筱筱）係警察，鄭子誠係從頭到尾都係好人。陳庭欣唔係第一集用完即棄，而係由頭帶到落尾，令劇情組織更加緊密。

林韋辰（飾康永仁）同Shaun打完一齊跌落樓。（劇集截圖）

大結局來個大反轉都係意料中事，畢竟係懸疑劇，又點可以咁容易畀你估到。但叫你畀個驚喜我，唔係畀個驚嚇我。原來結局係朱敏瀚（飾朴寶劍）執到譚俊彥跌咗嘅筆記，加上穿越情節，所寫出來的幻想型小說。咁講法又吹你唔漲，但難免予人「揸流攤」之感，真係好過話佢發咗一場夢少少。

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譚俊彥日前接受《香港01》訪問，談到結局，他提到由於香港和內地同步播出電視劇，而穿越劇情在內地的審批難度較大，故結局只能從中取得平衡。考慮到實際需要，又真係無可奈何，只可以話可惜了一個好題材。

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