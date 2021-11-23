網絡熱度搜查｜《全民造星IV》60強一集討論度高　IG熱度同樣稱霸

又來到今個星期的「網絡熱度搜查」，今次再跟大家跟進無綫和ViuTV的多個節目在網絡上的討論度，究竟有多少人講、又究竟哪個節目得到網民的最熱烈討論，特別值得關注的是上個星期五（19日）正正播出《萬千星輝賀台慶2021》和《全民造星IV》60強誕生的一集。兩大電視台為觀眾帶來不同類型的節目，參考數據洞察工具Crowdtangle的數據，立即跟大家看看哪個節目的討論度最高，再從中分析一下當中的原因！



《萬千星輝賀台慶2021》於周五（19日）晚播出。（資料圖片）

這次的網絡熱度統計是根據周一（22日）前的24小時內，節目在Facebook和Instagram的發文、轉發等的互動計算總數，亦有顯示相關的發文總數。這次Facebook方面，同樣由《星空下的仁醫》的近37萬次的互動排第一，而第二位就是《萬》，可見無綫在Facebook的宣傳有效。IG方面，就來《全》以16萬次互動排第一位，第二位是《香港秘密搜查官》，爆冷跑出！這次跟之前一樣，ViuTV的節目在IG上有更高的關注度。

《全民造星IV》於周五（19日）晚播出60強誕生的一集。（電視截圖）

點擊下圖看各節目在Facebook上的網絡熱度︰

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另外，還可以看看網民到「維基百科」網站的搜尋次數，去了解更多。根據11月15日至11月21日這個星期的搜尋數據，《星》同樣是一開始以大幅度拋離其他節目，後來被《換命真相》超前，估計是因為《換》於周日（21日）播出大結局，所以較多人搜尋。之後大多數時間排第三的《全》，曾在上周五（19日）播出的60強誕生的一集，超前《換》。

點擊下圖看各節目在Instagram上的網絡熱度︰

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各節目在「維基」的搜尋次數。（網站截圖）

今次再看看上周五《萬》和《全》在Facebook上的討論度，以當日出po的次數去計，無綫Facebook共貼了9則關於《萬》的發文（包括直播），而ViuTV只貼了2則關於《全》的發文，雖然兩者的like數各有千秋，但如果計一計留言數，《萬》的9個po加起上來共有1604個留言，而ViuTV最多留言的一個po就已有2326個留言，可見ViuTV出po的迴響很大，但其實也是有原因的，因為ViuTV的一個po是總括60強出線的名單，所以吸引了不少網民留言講自己的意見！

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