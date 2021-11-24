內地網友爆譚詠麟搭上其年輕女友　經理人公司：一定採取法律行動

昨晚（23日），一位名為「悲傷牛肉麵_」的微博網友連發三條微博，大爆香港一愛國男歌手與自己女朋友發生超友誼關係，對其提出三大「控訴」。



該網友指，由女友的隱藏相冊中發現被欺騙，以「去上海住兩天找朋友逛街」為由，實則是同這位歌手在房間發生超友誼關係，所謂的歌迷微信賬號，實則是歌手本人。在「悲傷牛肉麵_」的第三條微博中，他怒斥該歌手：1.在擁有兩位妻子的情況下，還來內地睡粉；2.女方歲數比男方小四輪，男方道德敗壞，藝德缺失；3.轉送粉絲的禮物給其他粉絲，沒良心沒道德根本不配做一名藝人。最後，該網友更點名道姓，是71歲的「譚詠麟」。

「悲傷牛肉麵_」點名道姓譚詠麟。（微博截圖）

事件傳開後，不少網友都直指「悲傷牛肉麵_」造謠，讓他交出證據。今日（24日），「悲傷牛肉麵_」再連發三條微博，與粉絲交戰，大罵「腦殘粉」，並在其中一條附上照片，相中的人身穿黑色短袖，留著短髮，背對鏡頭，「悲傷牛肉麵_」寫道：「世界上就多了你們這些腦殘粉。才會有那麼多破事！騙我！我本不想來放圖一個個逼著我放圖！在我一起之前就勾搭在一起！」

由於只有背影，因此網友依然認為「悲傷牛肉麵_」在造謠，但也有網友猜測「他正在等對方給錢消災呢」等。

據環球唱片回應，藝能和校長現在處理事件中，正採取法律行動。而「香港藝能製作」也發布聲明強烈譴責及否認該網友所述事件全部內容。

香港藝能製作聲明。（微博@香港藝能製作）