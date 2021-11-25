譚詠麟被爆同女粉絲發生超友誼關係　應采兒點讚在線食花生？

現年71歲的「校長」譚詠麟，昨（24日）被一名名為「悲傷牛肉麵_」的微博博主貼文爆料，指他與自己的女朋友與酒店中發生了一段超友誼的關係，而該女子同時是校長的粉絲，還直指他「在你粉絲面前永遠一副道德至上的樣子，現在看來全是假面，太會裝了」言詞犀利，掀起網上不少討論。

當事件登上微博熱搜備受討論之時，有網友則發現女星應采兒竟然點讚譚詠麟相關的微博，在線食花生的舉動更登上熱搜，亦令不少網友猜測她到底是不是不小心手滑呢？

應采兒被發現點讚譚詠麟相關微博。（應采兒微博圖片﹑譚詠麟微博圖片）

在一則有關譚詠麟疑「睡粉」微博貼文中，有網友則在左下角發現女星應采兒曾到訪過該博主的貼文並點讚，令不少網友感到驚訝，隨即微博就建立了一則「應采兒點讚譚詠麟相關微博」的熱搜，掀起大家議論紛紛。有網友剛笑言應采兒食花生的速度果然好快，另有網友則猜測她會不會是手滑導致呢？真相到底是如何看來只有她本人才知道。

應孚采兒難道是手滑？（應采兒微博圖片﹑微博圖片）

事件爆出之後校長所屬的唱片公司環球唱片已作出回應，指現在處理事件中，正採取法律行動。而其所屬的「香港藝能製作」傳媒公司亦發布聲明強烈譴責及否認該網友所述的事件全部內容，強調指出不會坐視不理。

「悲傷牛肉麵_」上貼疑是譚詠麟的背影照。（「悲傷牛肉麵_」微博圖片）