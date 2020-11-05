新生日記2｜Jasper寫作業態度輕佻　應采兒瞪大眼教訓超嚇人

「山雞哥」陳小春同應采兒夫婦，最近參加內地真人騷節目《新生日記2》引來許多討論。在最新一集中應采兒就帶着爸爸﹑媽媽同兩個兒子齊齊去到湖南長沙錄影，沒想到過程中因為Jasper（陳胤捷）學習不乖，搞到應采兒怒髮衝冠，瞪大眼教訓兒子的畫面嚇到不少網友。

一家人上節目瘋狂受到討論。（《新生日記2》微博圖片）

因為陳小春有其他工作在身，在最新一集中只有應采兒帶着家人去長沙錄影，是次一家人到長沙她坦言好開心，事關不用在香港每日擔驚受怕。在長沙節目組安排的房屋中隔離的他們，一開始忙東忙西整理家裡，而Jasper亦沒有忽略學校的功課，整頓後就坐下來做功課。應采兒的爸爸亦在旁監督Jasper，可是Jasper並沒有往日如此般聽話，在寫作業的時候寫字姿勢不好，引來外公糾正：「沒有人寫字一隻手在上面一隻手在下面。」可是他當外公的說話是耳邊風。

Jasper寫字不認真。（影片截圖）

正因為如此令在另一邊的應采兒聽到，立即上前發出語音警告，「虎媽」上身瞪大眼教訓Jasper：「看着我，我不是跟你開玩笑的，好好寫。」媽媽生氣好明顯嚇怕Jasper，立即令他認真起來還低下頭輕輕說一句：「我沒有那麼棒」，感覺有點自卑的樣子，對自己並不是那麼自信。而他這個行為不禁令許多網友覺得，不知道是否因為弟弟的到來而分薄了他的愛，所以做一些事情引起父母的關注？

應采兒瞪大眼好可怕。（影片截圖）

另外，不少網友原以為Jasper只是怕爸爸陳小春，但聽到應采兒如此說法才真相大白：「小小春他只怕我，全家他也不怕。」這才讓大家知道原來應采兒脾氣亦不小，夫妻二人生氣起來應該非常可怕。

Jasper嚇怕了。（影片截圖）