45歲許紹洋直播賣金鍊2999變299　令廠商蝕過百萬願一力承擔獲讚

現年45歲的許紹洋曾主演《薰衣草》及《海豚灣戀人》等台劇而在台灣打開知名度，之後淡出台灣演藝圈前往中國內地發展，除了拍劇和拍戲之外，近日亦加入直播「帶貨」行列。只不過早前他卻在直播時大擺烏龍標錯價錢，結果要自己倒貼過百萬人民幣賠錢了事，引起網民熱議。
許紹洋直播當天販賣價值2999人民幣（約3660港元）的純金手鍊，卻誤將價格標成299（約365港元）人民幣一條，超便宜的價格隨吸引大批觀眾瘋狂搶購，瞬間賣了483條，亦因此損失高達130萬人民幣（約159萬港元）。
對此，許紹洋勇於承認自己的錯誤，並表示廠商所損失的差價將會自己倒貼：「百萬 不疼嗎？說實話 疼！但是如果不誠信，讓我的粉絲受傷，我會更疼！誠信無價，你們對我的愛無價，我對你們的愛更是無價。」霸氣又有責任感的舉動受網民力讚。
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