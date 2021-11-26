45歲許紹洋直播賣金鍊2999變299　令廠商蝕過百萬願一力承擔獲讚

現年45歲的許紹洋曾主演《薰衣草》及《海豚灣戀人》等台劇而在台灣打開知名度，之後淡出台灣演藝圈前往中國內地發展，除了拍劇和拍戲之外，近日亦加入直播「帶貨」行列。只不過早前他卻在直播時大擺烏龍標錯價錢，結果要自己倒貼過百萬人民幣賠錢了事，引起網民熱議。



45歲的許紹洋近年在內地發展，近日亦加入直播「帶貨」行列。（微博：@許紹洋Ambrose）

許紹洋於20年前主演《薰衣草》在台灣爆紅。（《薰衣草》劇照）

許紹洋直播當天販賣價值2999人民幣（約3660港元）的純金手鍊，卻誤將價格標成299（約365港元）人民幣一條，超便宜的價格隨吸引大批觀眾瘋狂搶購，瞬間賣了483條，亦因此損失高達130萬人民幣（約159萬港元）。

許紹洋早前在直播時大擺烏龍標錯價錢，結果要自己倒貼過百萬人民幣賠錢了事。（微博圖片）

對此，許紹洋勇於承認自己的錯誤，並表示廠商所損失的差價將會自己倒貼：「百萬 不疼嗎？說實話 疼！但是如果不誠信，讓我的粉絲受傷，我會更疼！誠信無價，你們對我的愛無價，我對你們的愛更是無價。」霸氣又有責任感的舉動受網民力讚。

許紹洋承諾會承擔責任。（微博：@許紹洋Ambrose）

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