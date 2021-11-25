周嘉儀地鐵站內除口罩周圍走四處打卡　被網民鬧自私：做錯就要認

39歲前TVB新聞主播周嘉儀（Venus）於2015年離開主播枱後投身金融界，現時在一間證券公司擔任市場部總監，打扮亦比以前顯得更富貴，經常在Instagram曬名牌衫、名牌手袋及名貴首飾。早前周嘉儀拍攝的證券廣告在銅鑼灣地鐵站大規模地展出，她興奮在站內又拍片又打卡，但卻因為沒有戴口罩周圍走而被網民批評行為自私。



周嘉儀拍攝的證券廣告在銅鑼灣地鐵站大規模地展出。（Instagram：@venuskychow）

周嘉儀當日穿上紫色冷衫、黑色短裙和黑色長靴和孭着一個Chanel手袋現身銅鑼灣地鐵站，與月台出面的超長通道、站外售票機、柱身以及電視機中的自己打卡留念，然而卻因為未有戴口罩而成為網民的關注，質疑她行為自私無視疫情的嚴重性。有網民指出MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）早前到尖沙咀碼頭的廣告牌前打卡都有戴上口罩，更何況是位於室內、又人來人往的地鐵站內，為打卡除口罩的行為並不妥當。

周嘉儀因為沒有戴口罩周圍走而被網民批評行為自私。 （Instagram：@venuskychow）

有網民留言表示自己寫下批評留言後隨即被周嘉儀刪走，認為她做錯依然不知悔改而再留言炮轟：「做錯嘢就要認 留言無咗唔代表做錯野（嘢）後可以當無事發生，你咁樣只會令人更加討厭你不能原諒你，希望你可以學懂這個道理！」對此，周嘉儀回應表示：「多謝你嘅意見同關注，我哋影完相有立即帶（戴）返（番）口罩。」

有網民指出MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）早前到尖沙咀碼頭的廣告牌前打卡都有戴上口罩，認為周嘉儀為打卡除口罩的行為並不妥當。（FACEBOOK圖片）

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