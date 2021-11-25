周嘉儀地鐵站內除口罩周圍走四處打卡　被網民鬧自私：做錯就要認

39歲前TVB新聞主播周嘉儀（Venus）於2015年離開主播枱後投身金融界，現時在一間證券公司擔任市場部總監，打扮亦比以前顯得更富貴，經常在Instagram曬名牌衫、名牌手袋及名貴首飾。早前周嘉儀拍攝的證券廣告在銅鑼灣地鐵站大規模地展出，她興奮在站內又拍片又打卡，但卻因為沒有戴口罩周圍走而被網民批評行為自私。
周嘉儀當日穿上紫色冷衫、黑色短裙和黑色長靴和孭着一個Chanel手袋現身銅鑼灣地鐵站，與月台出面的超長通道、站外售票機、柱身以及電視機中的自己打卡留念，然而卻因為未有戴口罩而成為網民的關注，質疑她行為自私無視疫情的嚴重性。有網民指出MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）早前到尖沙咀碼頭的廣告牌前打卡都有戴上口罩，更何況是位於室內、又人來人往的地鐵站內，為打卡除口罩的行為並不妥當。
有網民留言表示自己寫下批評留言後隨即被周嘉儀刪走，認為她做錯依然不知悔改而再留言炮轟：「做錯嘢就要認 留言無咗唔代表做錯野（嘢）後可以當無事發生，你咁樣只會令人更加討厭你不能原諒你，希望你可以學懂這個道理！」對此，周嘉儀回應表示：「多謝你嘅意見同關注，我哋影完相有立即帶（戴）返（番）口罩。」
點擊觀看周嘉儀無口罩現身銅鑼灣地鐵站打卡的片段：
+30
+78
A.Lin公開大肚照溫馨滿瀉 盤點六位媽媽級𡃁模Dada最多仔女大S離婚｜富二代汪小菲身家達12億 爭產風波在即1.7億豪宅點分？大S離婚｜與汪小菲婚姻破裂早有端倪 回顧兩人十年婚姻時間線56歲黎耀祥拍《拳王》瘋狂操肌 兩個月喪減20磅除衫騷肌無難度宋慧喬新劇收視贏全智賢李英愛 各項比拼卻仍不敵兩位韓劇一姐？Edan爆與邱鋒澤合作全因一個DM 親自拍片教對方彈琴亦在所不辭林明禎與弟弟貼身暢泳變身撒嬌姐姐 網民極羨慕：我也想當弟弟！