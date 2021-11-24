余文樂公開古董錶收藏　極罕有「中東面」PP名錶價值過千萬

現年40歲的余文樂婚後長居台灣，雖然他已經減產，但近日就製作了一系列紀錄片《Inside Out》，分享自己的生活。在日前推出的最新一集中，余文樂分享了自己多年來的古董錶收藏，當中不乏天價名錶，他更大談自己發展這個愛好的原因：「這個好玩的地方是，不是你砸錢就可以一夜之間就把所有東西都收到你的口袋裏，你要研究它，你要懂它，然後你要挑到你自己喜歡的，因為它太多款了。」



余文樂在最新一集《Inside Out》中分享古董錶收藏。（微博@余文樂）

一向愛收藏手錶及珍貴藝術品的余文樂，亦愛玩古董錶，片中所見他收藏了不少古董勞力士（Rolex），價錢從十幾萬至數百萬元不等，隻隻都令他愛不釋手。而在片尾余文樂就曬出一隻人稱「錶王」的Patek Philippe（簡稱PP）手錶，他所擁有的這隻是Patek Philippe 18K Nautilus 3700, Oman Khanjar dial，屬於80年代出品，全球只有3隻，錶盤上印有阿曼國徽交叉雙刀標誌，是皇室的象徵，屬於「中東面」設計，由於極罕有，2021年市價已炒至超過一千萬，相當誇張。

全球只有3隻，極罕有！（影片截圖）

點擊下圖睇古董錶收藏大曬冷：

+ 54

不過要數余文樂的最愛，相信還是勞力士，他所收藏的款式包括水鬼、鬼王、Daytona、GMT-Master、Explorer、Milgauss等等，早前他曾拿出一隻勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的腕錶由佳士得作公開網上拍賣，當時估價最高為1,200萬港元。而余文樂收藏的一款Daytona 6264 “Paul Newman” John Player Special亦大有來頭，錶款於1960年代尾至1970年代初出產，當時極少錶款採用黃金錶殼，傳聞全世界不超過10隻，去年7月底蘇富比拍賣行倫敦首場Watches Weekly線上拍賣會上，以121.5萬英鎊（約1,266萬港元）售價連佣金售出，絕對是天價！

佳士得名錶網上拍賣歷來最高估價拍品，這隻勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263腕錶估價8,500,000 – 12,500,000港元。（圖片由佳士得提供）

點擊下圖睇更多收藏：