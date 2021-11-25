謝嘉怡獲封近十年最美港姐　自認不完美：不高、不瘦、皮膚有瑕疵

上屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）樣貌甜美，性格率真，更被譽為近十年以來最美港姐。不過平日Lisa打扮就十分隨意，更不介意以素顏示人，獲網民大讚有自然美。日前Lisa拍片大談容貌焦慮，她直認自己並不完美：「我接納自己是一個不高、不瘦、皮膚有瑕疵的人，事實上，每個人都有自己的不完美，你要做這個世界上第一個接納自己不完美的人。」



謝嘉怡（Lisa）從不介意以素顏示人，獲網民大讚有自然美。（IG@lisamarie_tse）

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Lisa在片中講到大家在社交平台上見到的照片完美無瑕，甚至P圖P到認不出，但那並不真實，她亦直言每次出外景拍攝，攝影師都會為她精修每一張相，修身、拉長腿、去除斑點、眼紋、痘印等等：「攝影師將大眾眼中的完美無暇套在我身上，精修過的照片又白又瘦又高，有時候根本看不出是我自己。我發現很多女孩沒有意識到自己已經很漂亮了，她們用修圖、注射填充、手術來達到所謂的完美，不然就會自卑、焦慮、難過。」

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不過Lisa就認為每個人都應該面對真實的自己，建立自信：「美麗需要你真正地了解自己，你要知道自己是誰？自己是什麼樣子？什麼是適合你的？我覺得你需要接納自己的優點和缺點，才能從氣質上散發出你是那個真正酷的女孩。自信是發自內心的，如果你一直需要通過他人的肯定才能得到自信的話，你會很難被真正的接受。每個人都是獨一無二的，每個人都有自己的個性，用自己獨特的方式生活，這個地球上有幾十億人，如果每個人都一樣那就太無聊了。」