陳曼娜2,500呎豪宅坐擁無敵海景　景觀開揚欣賞維港煙花

TVB台慶劇《十月初五的月光》日前首播，當中新版「萬朱莎華」由姚嘉妮飾演，但其實舊版的「萬朱莎華」就十分經典，當年由陳曼娜（Manna姐）飾演這個角色，劇中她的口頭禪「我萬朱莎華就最講道理㗎喇」至今令人印象深刻！現年70歲的Manna姐近年甚少參演戲劇作品，但多年來投資有道，有傳她靠炒樓致富，身家過億，是圈中出名的富婆。Manna姐不時在社交平台分享生活照，當中不乏在家中影的照片，相中所見她位於紅磡的2,500呎豪宅裝修十分有格調，極具氣派！



陳曼娜（Manna姐）在劇集《十月初五的月光》中飾演「萬朱莎華」，絕對是最深入民心的演出。（劇照）

我萬朱莎華就最講道理㗎喇！（影片截圖）

Manna姐從影多年來演出過的角色多不勝數，在TVB劇集中經常飾演有錢人，而現實中她對股票及物業的投資眼光獨到，據知她過去交易的多個單位買賣中從來有賺無賠，從未失手。在圈中人緣甚廣的Manna姐，經常招呼朋友到家中作客，TVB節目《娛樂大搜查》曾到Manna姐屋企拍攝，當晚胡楓、陳豪、鄧萃雯、林保怡等到她屋企拜年，Manna姐準備了不少美食宴客，眾人一起倒數睇維港煙花，相當熱鬧！

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由Manna姐分享的相中所見，豪宅大廳景觀開揚，落地玻璃盡覽一望無際的無敵海景，令人心曠神怡。而室內以白色為主調，飯廳採用雲石地磚，極具高級感，再放有一張玻璃圓枱，坐到十人以上，後面有一大面鏡櫃，收藏了不少紅酒，整體感覺相當奢華。

Manna姐經常招呼朋友到家中作客。（陳曼娜Facebook）