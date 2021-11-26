章子怡慶祝繼女16歲生日曬全家福　小蘋果「蜜桃成熟」撞臉陳妍希

42歲女星章子怡出道已26年，僅管已經生了兩個孩子，但狀態依舊保持得相當好，她為丈夫汪峰的前妻女兒「小蘋果」汪曼熙視如己出，最近曬出全家福照片，只見汪曼熙已經長大成人，目前看起來清純漂亮，身材也很好，看起來有些像陳妍希。
章子怡11月25日晚選在11點25分秀出全家福，為汪曼熙送上生日祝福：「我們的大女兒16歲了！Sweet 16，花季少女啦！希望你永遠貌如花般美麗，生如花般燦爛！心中永存感恩與善念，平安快樂！」最後還稱她為寶貝。
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網友們見狀，也紛紛留言稱讚，「原來妳是掐點11:25發，太有心啦」、「有一點點像陳妍希」、「祝小蘋果生日快樂越來越漂亮」、「這張真的好像陳妍希」。
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章子怡繼女小蘋果顏值再昇華 網友熱捧高呼「直接出道」章子怡繼女小蘋果愈大愈靚 生母是超模被封嫩版陳妍希汪峰大女小蘋果15歲生日成熟味重 網友指似「嫩版陳妍希」章子怡為汪峰大女15歲慶生成熱搜 網友：小蘋果顏值超越子怡章子怡等三代謀女郎同場 周冬雨成全場唯一「時尚災難」？章子怡25年前清純學生照曝光 網民盛讚同級同學顏值極高
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