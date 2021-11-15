章子怡25年前清純學生照曝光　網民盛讚同級同學顏值極高

現年42歲的中國女星章子怡，從小學習舞蹈，之後考入中央戲劇學院戲劇表演系。她更於在學期間，因主演張藝謀的《我的父親母親》成名，首奪百花獎最佳女主角寶座。及後更因演出李安的《臥虎藏龍》而揚名世界。近日微博流出她就讀中央戲劇學院時拍的證件相，清秀模樣讓人印象深刻。
章子怡是中央戲劇學院戲劇表演系1996級的學生，據了解，學校一直強調藝考時，必須素顏應試，而近幾年的藝考，有指學校還安排高年級的師兄及師姐充當「考官」，檢查考生兼協助卸妝。
從出道起就獲公認是高顔值的章子怡，當年拍攝證件相時紮著兩條可愛的馬尾，眉目清秀，十分清純。除了她之外，還有幾位跟她同期入學、同屬中央戲劇學院戲劇表演系的女星照片，她們分別是梅婷、秦海璐、曾黎、胡靜及張彤。
6位女星的證件相曝光後，在微博引起熱烈討論。有網民指「章子怡真的好美，不愧是我心目中的女神」及「這顏值是真的高」等；另也有網民讚梅婷「是真的美啊」，亦有網民稱「張彤不愧是班花，她真的學霸+美貌」及「張彤更美，可惜沒有名氣」等。
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