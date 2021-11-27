郭可盈開Party慶祝52歲生日　熊黛林孖女陪姑媽「扑」蛋糕

今日（27日）是郭可盈的52歲生日，她的家人特別為她開Party慶祝，郭可盈在IG分享了一系列慶生照，並寫道：「The warmest and fabulous birthday celebration! Thank you all my dearest! （最溫暖美妙的生日慶典！謝謝所有我最親愛的人！要年年有今日！與摯愛家人溫馨共聚，跟良朋知己開心歡聚。Thank you to everyone for your love and blessings! （感謝大家的愛與祝福！）」



生日快樂！（IG@khy_official）

相中所見，現場以大量的氣球佈置，枱上擺放了幾個不同款式的生日蛋糕，郭可盈同老公林文龍、囡囡林天若（Tania）影全家福，郭可盈的媽媽、弟弟郭可頌與熊黛林的一對孖女Kaylor及Lyvia亦在場，一對孖女穿上姊妹裝，同姑媽及表姐一起「扑」蛋糕，場面熱鬧又溫馨！而Tania亦有發文為媽咪慶生：「You’re more than a mother. You’re the greatest woman I know. Thank you for everything, and happy birthday! （你不僅僅是一位母親，你是我認識的最偉大的女性。謝謝你所做的一切，生日快樂！）」