郭可盈開Party慶祝52歲生日　熊黛林孖女陪姑媽「扑」蛋糕

今日(27日)是郭可盈的52歲生日,她的家人特別為她開Party慶祝,郭可盈在IG分享了一系列慶生照,並寫道:「The warmest and fabulous birthday celebration! Thank you all my dearest! (最溫暖美妙的生日慶典!謝謝所有我最親愛的人!要年年有今日!與摯愛家人溫馨共聚,跟良朋知己開心歡聚。Thank you to everyone for your love and blessings! (感謝大家的愛與祝福!)」



生日快樂!(IG@khy_official)

相中所見,現場以大量的氣球佈置,枱上擺放了幾個不同款式的生日蛋糕,郭可盈同老公林文龍、囡囡林天若(Tania)影全家福,郭可盈的媽媽、弟弟郭可頌與熊黛林的一對孖女Kaylor及Lyvia亦在場,一對孖女穿上姊妹裝,同姑媽及表姐一起「扑」蛋糕,場面熱鬧又溫馨!而Tania亦有發文為媽咪慶生:「You’re more than a mother. You’re the greatest woman I know. Thank you for everything, and happy birthday! (你不僅僅是一位母親,你是我認識的最偉大的女性。謝謝你所做的一切,生日快樂!)」