某一天｜金秀賢出道以來最大尺度　全裸兼露股上演分半鐘激烈床戲

韓國男演員金秀賢近日憑新劇《某一天》（어느 날）回歸，由於該劇是網絡劇集的關係不用考慮電視尺度，第一集就已上演長達分半鐘的18禁激烈床戲，不但全裸上陣連屁股亦展露鏡頭前，就連對手亦不惜為藝術露點，成為金秀賢繼電影《Real》之後出道以來最大尺度的作品。



金秀賢第一集就上演激烈床戲。（黃Viu）

《某一天》改編自英國劇集《Criminal Justice》第一集交代金秀賢與一名年輕女子「洪國花」（黃世溫 飾）酒後亂性發生一夜情，兩人由一樓擁吻到二樓，在床上更尺度不減，不但上演接近舌吻的情節，更不惜全裸上陣。

27歲新人女演員黃世溫與金秀賢上演床戲而一戰成名。 （黃Viu）

由於該劇是網絡劇集的關係不用考慮電視尺度，舌吻情節亦不是問題。（黃Viu）

甚至包含除bra的場面。（黃Viu）

長達分半鐘的18禁激烈床戲，殺個觀眾措手不及！（黃Viu）

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然而金秀賢酒醒後發現這名與她激戰過後的女子身中多刀伏屍床上，令他一夜成為殺人案的嫌疑人，被捕後更要脫去所有衣服讓警方搜證，一絲不掛地露出屁股，令一眾觀眾看到非常滿足，大讚金秀賢不但演技出色，身材亦非常好。

金秀賢酒醒後發現這名與她激戰過後的女子身中多刀伏屍床上，令他一夜成為殺人案的嫌疑人。（黃Viu）

金秀賢聲稱自己是冤枉的。（黃Viu）

金秀賢再全裸上陣。（黃Viu）

金秀賢被捕後更要脫去所有衣服讓警方搜證，甚至在鏡頭前一絲不掛地露出屁股。（黃Viu）

另外，與金秀賢上演床戲的27歲新人女演員黃世溫亦因此成為焦點，171cm高的她於2010年展開模特兒生涯，近年Keyeast娛樂成為旗下藝人開始拍劇，去年更在李敏鎬主演的《The King：永遠的君主》中飾演一名皇家護衛，如今更憑床戲「一戰成名」，令「黃世溫」三個字變得廣為人知。

黃世溫於1994年出生，身形高挑擁有171cm高的模特兒身形。（Instagram：@seonihwang）

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《某一天》是韓國OTT 平台Coupang Play的首部原創劇，全劇一共八集，劇情圍繞韓國司法的腐敗，講述平凡的大學生金秀賢捲入一宗殺人案件之後，得到三流律師車勝元出手幫助，攜手對抗不合理的司法正義，尋求真相。