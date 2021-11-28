姚焯菲被爸爸督促睇書　炎明熹食藥紓緩壓力：中西合壁！

炎明熹、姚焯菲成為《聲夢維港Party Together演唱會2022》的表演嘉賓，她們今日（28/11）記者會時，就表示對是次表演感到興奮。姚焯菲接受《香港01》訪問時說：「希望可以用返晒上次學過嘅嘢。」



《聲夢》學員。（周倪瑩攝）

對比上一次演唱會，今次場地人數上都要多了起碼10倍，會否擔心到時甩嘴、走音？姚焯菲回答：「都驚驚哋，但係我覺得練習就OK㗎啦，要努力加油！」炎明熹：「唱錯歌詞都係每一個表演者會經歷嘅事，最緊要享受個表演，同埋觀眾享受個表演就可以。」

炎明熹、姚焯菲好紅！（周倪瑩攝）

問起她們最近的學業狀況，姚焯菲就表示測驗已完成了，只剩餘考試：「仲有一個要睇書嘅閱讀報告，所以最近就努力睇緊書。」爸爸有沒有督促？她回答：「屋企人有提我唔好掛住唱歌同玩，要睇書，唔！我有聽話㗎，所以今日就喺度睇書。」

炎明熹表示找到紓緩壓力的方法。（周倪瑩攝）

炎明熹說：「我就考完試測完驗，而家冇咁多工作量，但係就要專心上堂。」身體狀態如何？她說：「好咗好多啦，中西合壁！（食藥？）有。醫生話有啲嘢主要嚟自壓力，而家冇乜事，因為我會搵一啲方法去紓緩，除咗有少少感冒同肚仔唔係幾好之外，其他都冇乜嘢。有藥丸啦，仲有嗰啲水（中藥），所以就係中西合壁。」她表示只是吃一些感冒藥、腸胃藥、止痛藥一類藥物。家人有沒有擔心工作太多？她回答：「佢哋會問有冇事，姑丈、姑媽會做好多嘢，特別關心我起居。」

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